Образование

Продолжаются Государственные экзамены на аттестат зрелости

Автор Анжелика Орлёнок 28
Продолжаются Государственные экзамены на аттестат зрелости

Продолжаются Государственные экзамены на аттестат зрелости. Сегодня абитуриенты сдавали экзамен по английскому языку.

Английский – традиционно самый популярный из числа экзаменов по выбору.

Помимо этого на текущей неделе состоится проверка знаний выпускников по географии, немецкому и французскому языкам. А в пятницу пройдет государственный экзамен по математике.

Все экзамены в этом году продлены на 15 минут. Последний из них состоится 2 июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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