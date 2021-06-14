Продолжаются Государственные экзамены на аттестат зрелости. Сегодня абитуриенты сдавали экзамен по английскому языку.

Английский – традиционно самый популярный из числа экзаменов по выбору.

Помимо этого на текущей неделе состоится проверка знаний выпускников по географии, немецкому и французскому языкам. А в пятницу пройдет государственный экзамен по математике.

Все экзамены в этом году продлены на 15 минут. Последний из них состоится 2 июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.