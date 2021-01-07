Продолжаются работы по укреплению столичной горы Гедиминаса

Еще в этом месяце намечено объявить конкурс подрядчика для работ на юго-восточном склоне горы Гедиминаса.

По словам специалистов, сейчас общее состояние горы стабильное, но самое большое беспокойство специалистов вызывает юго-восточная сторона горы. Работы намечено завершить за два года. Столичную гору Гедиминаса, которая неоднократно страдала от оползней, укрепляют вот уже пятый год. Исследования показывают, что главная проблема и причина оползней – это воды и нестабильный грунт.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.