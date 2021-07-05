Паутина

Продолжительность жизни людей к концу века увеличится

Автор Эвелина Никанорова 31
Продолжительность жизни людей к концу века увеличится

Средняя продолжительность жизни людей к концу XXI века может увеличиться до 130 лет. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их исследование опубликовано в журнале Demographic Research.

Специалисты проанализировали демографические прогнозы, а также последние данные из Международной базы данных по долголетию (IDL). Кроме того, они изучили модели выживаемости для пожилых людей.

По мнению ученых, существует более чем 99-процентная вероятность того, что к концу столетия люди будут доживать до 126–130 лет. При этом шанс дожить до 130 лет будет равен 13%.

На сегодняшний день самой старой из живущих на планете людей является японка Канэ Танака. Ей 118 лет.

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