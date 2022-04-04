Продуктовая корзина – для малообеспеченных жителей Литвы и беженцев из Украины

В этом году продовольственная помощь распределяется не только среди неимущих жителей Литвы, но и среди беженцев из Украины. Продуктовая корзина состоит из девяти различных продуктов.

Это овсяные хлопья, мясные и овощные консервы и консервированные супы, молоко, растительное масло, печенье. Помощь распределяют самоуправления и две неправительственные организации: фонд Maisto Bankas и Литовский Красный Крест.

Получить продовольственный паек можно в шестистах пунктах по всей Литве. Более подробно об этом можно узнать на странице продовольственного банка Maisto Bankas maistobankas.lt/ukraina.

По данным Минсоцзащиты и труда, в этом году продуктовая помощь будет раздаваться еще четыре раза – в июне, августе, октябре и декабре.