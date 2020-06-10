Listen to «Продвигается подготовка к реконструкции столичной горы Тауро» on Spreaker.

Вильнюсское самоуправление подписало договор о финансировании проекта, в том числе и на евросоюзные средства. А общественности представлен первичный план по приведению в порядок территории.

На горе Тауро, на месте снесенного уже дворца профсоюзов, появится не только новый национальный концертный зал. Намечено, что эта гора в центре города станет местом для встреч, тихого отдыха от городского шума и любования прекрасной панорамой Вильнюса.

На горе Тауро будут оборудованы обзорные и спортивные площадки, посажено много зелени, поставлены скамейки и фонтанчики с питьевой водой. Авторы проекта продумали его так, что на горе будет чем заняться и летом, и зимой.