Проект «чувствоизмерителя» остановлен

Остановлен проект так называемого чувствоизмерителя, вызвавший много споров в обществе. Денег на это еще не успели потратить.

Данный проект стоил бы почти 700 тыс. евро. Или вдвое больше, чем весь бюджет, выделяемый на превенцию самоубийств, отметила министр экономики Аушрине Армонайте.

Агентство поддержки бизнеса пришло к выводу, что проект «чувствоизмерителя» не соответствует требованиям для финансирования. А многие специалисты психического здоровья называли его псевдонаукой.

Напомним, было намечено создать прибор, который измерял бы и собирал данные об эмоциональном состоянии людей. Таким образом инициаторы проекта обещали решить часть психологических проблем общества.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.