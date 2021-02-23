Новости

Проект «чувствоизмерителя» остановлен

Автор RUSRADIO LT 33

Остановлен проект так называемого чувствоизмерителя, вызвавший много споров в обществе. Денег на это еще не успели потратить.

Данный проект стоил бы почти 700 тыс. евро. Или вдвое больше, чем весь бюджет, выделяемый на превенцию самоубийств, отметила министр экономики Аушрине Армонайте.

Агентство поддержки бизнеса пришло к выводу, что проект «чувствоизмерителя» не соответствует требованиям для финансирования. А многие специалисты психического здоровья называли его псевдонаукой. 

Напомним, было намечено создать прибор, который измерял бы и собирал данные об эмоциональном состоянии людей. Таким образом инициаторы проекта обещали решить часть психологических проблем общества.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Вторая партия вакцины от гриппа – уже в Литве

Автор RUSRADIO LT
Экзамены

Экзамены на аттестат зрелости в этом году состоятся

Автор RUSRADIO LT
Программа нового правительства

Программа нового правительства

Автор RUSRADIO LT
В Саудовской Аравии построят экологичный город

В Саудовской Аравии построят город без машин и дорог

Автор Эвелина Никанорова
Пожарные призывают устанавливать дымовые детекторы

Пожарные призывают устанавливать дымовые детекторы

Автор RUSRADIO LT
Результаты зимнего приема в профучилища

Результаты зимнего приема в профучилища

Автор RUSRADIO LT
Первые вакцины могут появиться через несколько недель

Первые вакцины могут появиться через несколько недель

Автор RUSRADIO LT

Мот и Доминик Джокер: кавер «Не любишь»

Автор Эвелина Никанорова
В выходные усиливается контроль за передвижением

Как будет контролироваться перемещение по стране

Автор Анжелика Орлёнок