Listen to «СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ — проект “Музыка на дом. Концерты с доставкой” и прочие виртуальные мероприятия» on Spreaker.



По причине коронавируса многие мероприятия во многих странах мира были отменены. К сожалению, Литва не стала исключением.

“Новое Радио” и соц. сеть “ВКонтакте” объединили усилия ради проекта “Музыка на дом.

Концерты с доставкой”, цель которого — абсолютно бесплатно донести живые концерты до каждого радиослушателя. Специальный проект стартует уже сегодня, с выступления группы PIZZA.

Своё участие в акции уже подтвердили: певица Zivert, Burito, Filatov&Karas, Мари Краймбрери, IOWA, Uma2rman и другие артисты.

Ещё несколько интересных мероприятий, которые можно посмотреть или послушать, не выходя из дома, и которые вас тоже, возможно, заинтересуют. Например, компания “Forum Cinemas” запустила бесплатную онлайн-трансляцию из Нью-Йоркской “Метрополитен Оперы”. Более подробно об этом можно узнать на странице “Forum Cinemas” в соц. сети Фейсбук.

К подобной инициативе онлайн-трансляций присоединились и Венская Государственная Опера вместе с Большим Театром. Более подробную информацию можно найти на официальных страницах этих театров.

Если вас не прельщает опера и балет, то можно занять свой досуг за 5-часовым виртуальным путешествием по Эрмитажу. Этот “тур” можно найти в открытом доступе на платформе Youtube. Помимо этого в интернете можно найти виртуальные туры по Третьяковской галерее, музею Ван Гога в Амстердаме, парижскому Лувру, Государственному Русскому музею, музеям Ватикана и Сикстинской Капелле, музею Сальвадора Дали, музеям Нью-Йорка, Кракова, Будапешта и многое другое. Было бы только желание. Как видите, в тяжёлое время на помощь приходят все: театры, музеи, опера и, конечно, ваше любимое RUSRADIO LT.