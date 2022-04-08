Проект «Вильнюсу – 700 лет». Анна из проекта Vilnius4you: Фаина Левандо, Бона Сфорца и другие женские портреты Вильнюса

– Мы продолжаем серию историй, связанных с 700-летием Вильнюса. Семь веков глазами гидов. Сегодня у нас в гостях милая замечательная Анна из Vilnius4You.ru – да, я правильно озвучиваю? Здравствуйте. Во время ваших экскурсий что вы считаете своей сильной стороной? Вот каждый гид – ну, кто-то там посвящает персоналиям, кто-то архитектуре, кто-то говорит о книжных лавках, кто-то рассказывает истории вещей. А в чем вы нашли себя?

– Во многом. Но вот сейчас что меня интересует, на самом деле, – это женские портреты. Потому что мы всегда, когда говорим об истории, мы ставим вперед персонаж – это мужчина. Герой – это мужчина, который что-то совершил. Гедиминас, который основал Вильнюс. Витаутас, или Витовт, который был Великим князем Литовским, и при нем Великое княжество Литовское было действительно огромной территорией – от Балтийского моря до Черного. А женщин, которые были и их соратницами, и также были после них, и которые немало сделали для Вильнюса – мы о них как-то забываем. И у нас вот, если мысленно так пройдетесь по Вильнюсу, памятников женщинам, действительно, очень мало. Пропорция, действительно, очень в сторону мужчин идет.

– То есть, культа женщины не создано в Вильнюсе. Надо будет мэру об этом сказать.

– Обязательно.

– Хорошо. Когда мы говорим о женщинах в столице – в чем женщины себя в Вильнюсе чувствовали хорошо? Когда они могли на этот подиум взойти, чтобы быть наравне с мужчинами? Даже если они начали учиться только в начале 20-го века.

– Знаете, давайте мы, наверное, начнем с того, что какой-то такой общей сферы не было. Каждый раз эта женщина – она была с мужчиной, но она действовала самостоятельно.

– Может быть, я тогда могу попросить вас привести некий пример? Давайте куда-то виртуально отправимся и о ком-то поговорим, о ком мы не задумывались?

– Давайте. Такой самый, наверное, первый пример, потому что мы с вами говорили только что про еврейскую культуру, это Фаина Левандо, которая открыла один из первых вегетарианских ресторанов в Вильнюсе.

– Здоровая кухня, здоровое питание… И эта женщина. Ну-ка, давайте поподробнее. Я просто не слышал про нее ничего.

– На самом деле, места, где был ресторан, уже не существует. Но на улице Вокечю вы можете найти – внимательный слушатель, внимательный человек – может найти такие небольшие квадратики, которые посвящены Фаине и ее мужу Лазарю, которые указывают, что именно недалеко отсюда был ресторан, которым они владели. Это единственное упоминание на улице города. Ну а ресторан, действительно, был вегетарианской пищи, и уговорить людей – евреи, наверное, вы знаете, – ели здесь достаточно сытно, потому что у нас климат холодный. И, с другой стороны, есть вегетарианскую пищу – они ели только такое или от бедности, или когда они не были уверены в качестве мяса, и что мясо кошерное. То есть, это не было какой-то модой, как сейчас. А она готовила настолько вкусно, что убедила людей, что это вкусно, полезно и правильно. И она даже написала кулинарную вегетарианскую книгу, которая очень долгое время неизвестно где пропадала, но совсем недавно, в наше время, ее нашли и перевели на литовский и английский языки. И можно почитать вот именно эти рецепты межвоенного времени. Вегетарианские рецепты межвоенного времени.

– Мне удивительно – я как раз слышал, что сейчас большой интерес вызывает кулинария. Говорили, для того чтобы понять историю Литвы, Вильнюса в частности, к некоторым овощам относились с большим, огромным, подозрением в нашей стране, и, по большому счету, какой-то расцвет – он был в межвоенные годы. Наверное, ближе во Второй мировой войне. И некоторые овощи сюда попадали, но казались странными. Так, картофель, да свекла оставались, ну, капуста, возможно, еще. Так что вегетарианская кухня начала 20-го века – и такой интерес? То есть, Вокечю улица это? Еще один совсем другой момент Старого города. Вроде, улица та же, а история – абсолютно новая.

– Да.

– Вы советуете ходить на экскурсии большими группами или ходить на индивидуальные экскурсии? Какие экскурсии, по вашему мнению, могут оставить впечатление о Вильнюсе? Ну, то есть, большой компанией ходить или парой?

– Все зависит, наверное, от предпочтений человека. Я, в принципе, люблю и так и так ходить. И когда ты идешь с группой, тогда ты, наверное, больше ощущаешь это настроение группы. И, наверное, такая общность больше. Опять же, как гид-экскурсовод, я люблю маленькие группы. Потому что тогда более тесное общение. Вот группы до 10-15 человек – они такие, очень уютные группы.

– Надо будет подумать, собрать небольшую компанию и сходить обязательно на вашу экскурсию. Важно отметить другое. Что Vilnius4You.ru – так вы найдете Анну в соцсетях. А интрига была, нерассказанные легенды были, места, где происходят чудеса и магия в чудесном городе, который отметит свой 700-й день рождения в январе 2023 года. Я признателен вам за уделенное время. И я надеюсь, что появится немало людей, которые захотят посетить именно ваши магические экскурсии. Мы продолжим.