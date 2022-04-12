Проект «Вильнюсу – 700 лет». Максим Захаров: «Новая Вильня – это настоящий “город в городе”»

– Мы продолжаем серию наших подкастов, посвященных 700-летию Вильнюса, которое будем отмечать в 2023 году, и рассказываем о городе глазами гидов. Но сегодня у нас необычный гость. Я попробую – если правильно тебя представлю – руководитель общины Новой Вильни, архитектор в душе и гид еще в свободное от работы время. Макс Захаров, здравствуй.

– Добрый день.

– Мы с тобой перед эфиром тоже разговаривали об этом. Странная история какая-то. Мы привыкли, что каждый микрорайон нашего города – просто часть города. А когда мы говорим про Новую Вильню, как-то такое ощущение, что город в городе. Как это? Ты можешь объяснить, в чем тут подвох?

– Да, действительно, это все из-за стереотипов. И это, наверное, самый распространенный стереотип, что Новая Вильня – это просто-напросто очередной микрорайон города Вильнюса. И все сразу представляют те же самые – ну, спальный микрорайон – то есть, представляют, что это просто пятиэтажки, хрущевки, и это просто-напросто…

– … ну, некогда – заводы…

– …да, и, конечно, о заводах все слышали, что их много, но это, наверное, больше старого поколения население.

– Спасибо за комплимент, но ладно.

– …потому что история заводов закончилась примерно 30 лет назад. Сейчас, конечно, совсем по-другому все развивается, но вот мы и начинаем с того, что, конечно же, много стереотипов, и никто не знает, что Новая Вильня, конечно, имела свою отдельную историю, как просто совершенно отдельного города. Имела также и городские права. То есть, это уже официально было, с 1903 года, она стала городом, потому что население выросло уже примерно до 10 тысяч. То есть, уже тогда была промышленность достаточно развита, достаточно большое население – почти 10 тысяч, и, наверное, поэтому решили все-таки как-то соединить все те бывшие деревни, и заводы – вот такой контраст просто. Там было много разных деревень небольших, и были заводы. И были, конечно же, рабочие – тысячи просто людей. И это еще 1903 год, где они жили именно на территории этих вот деревень, которые решили соединить, объявили городом. Название было, конечно, Нововилейск – наверное, это можно приравнять к Новой Вильне. Просто немножко в другой форме. Окончание СК – как более крупный город какой-то.

– Так можно ли сказать, что железная дорога и та станция, которую мы сейчас знаем, – на которой есть и мемориал – стало точкой объединения просто пригорода?

– Конечно, трагические события войны были в чем? В том, что, я так считаю и думаю, что исторические факты говорят, что поменялось практически полностью население. Достаточно большая часть была сослана в Сибирь. Но это, конечно, процентально – если смотреть историю Новой Вильни, не такая большая, потому что не было каких-то дворян, это было больше заводское такое население, еще с 19-го века. То есть, первая трагедия – это, конечно же, ссылки, а вторая – это, наверное, просто репатриация в Польшу, я так считаю. Просто потому что те коренные жители – они просто могли уехать в Польшу, и это не только поляки уехали. Уехали и те же самые немцы, швейцарцы, которые строили заводы…

– …а мы знаем, что они производили в те времена, довоенные? Чем они вообще занимались, какое производство было?

– Да, в довоенные времена если смотреть – так это производство такое было – такого очень широкого распространения. От разных металлических изделий, подков, кос, гвоздей, до производства дрожжей, производства – также была там, конечно, и швейная фабрика Мозеров, которые были вообще швейцарцы. И первый мэр Новой Вильни, опять же, был швейцарец, из Швейцарии. Мозер. Один из Мозеров. Их там была целая, так сказать семья.

– Прости, я уточню. Я впервые слышу эту историю. То есть наша Швейцария – это Вилейка? И мы ее просто не ценим.

– Если смотреть в Литве, какой самый большой след Швейцарии, – то это, наверное, история с Мозерами. Они были из Санкт-Галлена – такой кантон есть в Швейцарии, который тоже там славился производством кружев, и вот эту часть они перенесли сюда, в Новую Вильню. У них даже было два завода, не один, по их производству. Сейчас, конечно, административное здание восстанавливается. Просто что интересно – что начинается такое восстановление, замечают эту историю. Находят вот что-то на чердаке просто этого здания, которое восстанавливают. Какие-то письма, которые лично писали Мозеры. И видим, что, конечно, в советское время вся история была, так сказать, вычеркнута.

– То есть, от царской империи до сегодняшнего дня и современности все сохранено в «городе в городе» под названием Новая Вильня?

– Практически основные такие, некоторые вещи сохранены, некоторые нет. Некоторые перенесены. То есть, это, опять же, очень интересно рассказывать про эти все слои, что было, что потом, куда это перенесли, что осталось. Вот это, наверное, – самое интересное. А самое важное – это, конечно, зелень. Вот эта вот атмосфера небольшого городка и атмосфера того, что ты попадаешь уже – ну, как все и говорят, что чувство, что ты действительно в другой город едешь.

– Ну и можно лишь одно сказать. Какое расстояние? Нет никакого расстояния, в самом городе есть другой город, который можно посмотреть – а там и холмы, и природа, и все остальное. Максим Захаров. Человек, который инициировал проект собрать Новую Вильню на одну карту. И сделал большой маршрут, и у вас, ребята, это классно получилось. Я уверен, что ты не рассказал ничего – ты это делал сознательно, чтобы люди приехали и увидели своими глазами. Но я очень надеюсь на наши будущие встречи, и мы увидим Вилейку в новых цветах. Она будет свое прошлое восстанавливать и будет строить свое будущее. Спасибо тебе большое.

Новая Вильня: познавательные маршруты.