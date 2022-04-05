Интервью

Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»

Автор R RADIO LT
Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»

Проект «Вильнюсу – 700 лет» посвящается литовской столице. Об этом удивительном городе и его многолетней истории рассказывают гиды, живущие в нем люди.

Сегодня в гостях у Эрнеста Алесина в эфире R RADIO.lt – гид Маргарита Петерсон. Она рассказала о том, почему Вильнюс становится прибежищем для многих людей, но остается закрытым и немым для снобов.

– Продолжаем серию бесед, приуроченных к 700-летию столицы Литвы, города Вильнюса. Мы решили посмотреть на семь веков глазами гидов – людей, которые делятся своими знаниями. Сегодня замечательная Рита Петерсон с нами, здравствуйте. – Здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили, и большое спасибо за то, что родился такой цикл передач. – Знаете, разные люди приходят к нам, разные гиды. Иногда люди вообще даже гидами не являются, но у них есть большое количество историй. Давайте начнем с такого вопроса, очень простого: а вы себя виленчанкой уже считаете? – Пожалуй, да. Притом у меня это чувство возникло еще в 2016 году, когда я впервые приехала в Вильнюс еще как турист. И, наверное, мой приезд по моему тогдашнему самочувствию можно сравнить с первым приездом Бродского в Литву. Он приехал в Литву первый раз в 1966 году, и, по воспоминаниям, приехал тогда вымотанный, разбитый, на пределе своих сил, и неожиданно нашел здесь для себя пристанище и близких ему по духу людей. И вот со мной произошло примерно что-то подобное. Я приехала в Вильнюс как турист, и впервые почувствовала себя в незнакомом городе действительно как дома. И было ощущение, что душа моя, наверное, родилась именно здесь. – Вильнюс за последние годы – но, к сожалению, ввиду каких-то, может, малоприятных событий, – стал пристанищем для многих людей. У меня к вам, как к родившемуся не в Литве человеку, вопрос. Как вы могли бы объяснить, почему Вильнюс и Литва так тепло и трепетно относятся ко всем своим соседям и принимают их в тяжелое для них время? Потому что мы пытаемся найти через историю нашего города – это что-то новое, или это что-то вечное? То, что было, и будет всегда. – На самом деле, действительно, на протяжении многих столетий Вильнюс был убежищем, притом убежищем как для евреев, так и, как мы видим в последнее время, прибежищем и для диссидентов из России. В 12-м году, после дела Болотной площади, тоже очень многие нашли здесь свой второй дом. С печальными событиями, которые произошли в Беларуси не так давно, тоже Литва дала возможность мирной жизни многим белорусам. Но в целом в этом году для меня стало таким краеугольным камнем как раз здание, где располагается сегодня французский книжный магазин, так как в этом доме останавливался и жил одно время Лев Карсавин. Льва Карсавина вместе с другими деятелями науки и искусства на «философском пароходе» отправили в Германию, и затем он также нашел свой дом в Литве и преподавал. – Надо сказать, что одна из известных школ носит имя Льва Карсавина. А скажите, когда вы для себя открыли город… спрошу немножко иначе. Вы из мегаполиса переехали в достаточно маленький, и все-таки более старый, чем новый, город. Ну, в каком-то смысле – мы не говорим про новые микрорайоны. Появились какие-то места, где вы находите покой, и в которые возвращаетесь? Я имею в виду наши маленькие улочки. У нас все медленнее. Что оказалось? Вам это все оказалось просто как-то более приемлемым, чем скорости и подземки бесконечные? – Я в плане жизни здесь чувствую себя очень комфортно, И, на самом деле, здесь, в Вильнюсе, успеваешь намного больше. И здесь остается намного больше времени для человеческого, дружеского общения. Я помню, что когда я два года назад переехала в Вильнюс окончательно, то меня поражало, насколько выросла моя социальная активность. Потому что в Москве, например, даже с близкой подругой если вы встречаетесь за год раз шесть, то это уже хорошо. И первое время я была немного ошарашена, когда мои близкие местные друзья предлагали встречаться каждую неделю, а то и несколько раз в неделю. Когда вы говорите с русскоязычными, для кого Вильнюс только сейчас становится родным, как вы думаете, уже отпечаток, что Вильнюс останется в нашем сердце навсегда, он уже проявляется? Это как бы понятно, что Вильнюс для вас – это уже не просто место на планете Земля? – Для меня – да. – А для ваших друзей? Что они говорят о Вильнюсе? – Для кого-то это тоже уже стало домом. А кто-то только приглядывается. Это всегда история такая… очень личностная. И вот я сейчас как раз вспомнила – сейчас тогда я бы хотела привести цитату очень хорошую Булгака, фотографа. «Настоящий Вильно остается закрытым и немым для снобов. Имеет ли смысл открываться варварам, охотящимся за сувенирами и несведущим в истинных ценностях? Город открывается не каждому, так как свидетельствует негромко о простых и благородных вещах. Он не выкрикивает, как торговец на базаре. Не хвалится своими богатствами. Он лишь направляет благосклонно настроенного путешественника». И он прав. – Рита Петерсон, человек, который покажет вам совсем-совсем другой Вильнюс. Рита, спасибо вам большое. Вы меня так отвлекли и увлекли моим родным городом, как я даже не мог себе представить. Надеюсь, что и те, кто за нами наблюдал, слушал, откроет для себя совсем-совсем другой Вильнюс. Спасибо вам большое.
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Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»
700 years of Vilnius

1. Олигархи XVII века, невестка Пушкина и второй по величине Старый город Европы. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Марюс Галадаускас

R RADIO LT 2022-03-28

Проект «Вильнюсу – 700 лет»

Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»
700 years of Vilnius

2. Первый книжный магазин Вильнюса, литовский язык – кириллицей, и памятники модернизма XX века. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Маргарита Петерсон

R RADIO LT 2022-03-28

Проект «Вильнюсу – 700 лет»

Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»
700 years of Vilnius

4. Первый вегетарианский ресторан, вильнюсские метрики, удивительные женщины Вильнюса. Гость подкаста – Анна из проекта Vilnius4you

R RADIO LT 2022-03-28

Проект «Вильнюсу – 700 лет»

Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»
700 years of Vilnius

3. Улица смерти в центре Заречья, Шнипишкес, Tauro kalnas и другие. Истории от церемониймейстера Вильнюсской Ратуши. Гость подкаста – Саулюс Пилинкус, автор ТВ-программы Daiktų istorijos

R RADIO LT 2022-03-28

Проект «Вильнюсу – 700 лет»

Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»
700 years of Vilnius

5. Как староверы Вильнюс нашли. Город многих конфессий и Пасхальные крашенки. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Наталья Маклакова

R RADIO LT 2022-03-28

Проект «Вильнюсу – 700 лет»

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