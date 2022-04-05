Проект «Вильнюсу – 700 лет». Маргарита Петерсон: «Я приехала в Вильнюс как турист и почувствовала себя, как дома»

Проект «Вильнюсу – 700 лет» посвящается литовской столице. Об этом удивительном городе и его многолетней истории рассказывают гиды, живущие в нем люди.

Сегодня в гостях у Эрнеста Алесина в эфире R RADIO.lt – гид Маргарита Петерсон. Она рассказала о том, почему Вильнюс становится прибежищем для многих людей, но остается закрытым и немым для снобов.

– Здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили, и большое спасибо за то, что родился такой цикл передач.– Пожалуй, да. Притом у меня это чувство возникло еще в 2016 году, когда я впервые приехала в Вильнюс еще как турист. И, наверное, мой приезд по моему тогдашнему самочувствию можно сравнить с первым приездом Бродского в Литву. Он приехал в Литву первый раз в 1966 году, и, по воспоминаниям, приехал тогда вымотанный, разбитый, на пределе своих сил, и неожиданно нашел здесь для себя пристанище и близких ему по духу людей. И вот со мной произошло примерно что-то подобное. Я приехала в Вильнюс как турист, и впервые почувствовала себя в незнакомом городе действительно как дома. И было ощущение, что душа моя, наверное, родилась именно здесь.– На самом деле, действительно, на протяжении многих столетий Вильнюс был убежищем, притом убежищем как для евреев, так и, как мы видим в последнее время, прибежищем и для диссидентов из России. В 12-м году, после дела Болотной площади, тоже очень многие нашли здесь свой второй дом. С печальными событиями, которые произошли в Беларуси не так давно, тоже Литва дала возможность мирной жизни многим белорусам. Но в целом в этом году для меня стало таким краеугольным камнем как раз здание, где располагается сегодня французский книжный магазин, так как в этом доме останавливался и жил одно время Лев Карсавин. Льва Карсавина вместе с другими деятелями науки и искусства на «философском пароходе» отправили в Германию, и затем он также нашел свой дом в Литве и преподавал.– Я в плане жизни здесь чувствую себя очень комфортно, И, на самом деле, здесь, в Вильнюсе, успеваешь намного больше. И здесь остается намного больше времени для человеческого, дружеского общения. Я помню, что когда я два года назад переехала в Вильнюс окончательно, то меня поражало, насколько выросла моя социальная активность. Потому что в Москве, например, даже с близкой подругой если вы встречаетесь за год раз шесть, то это уже хорошо. И первое время я была немного ошарашена, когда мои близкие местные друзья предлагали встречаться каждую неделю, а то и несколько раз в неделю.– Для меня – да.– Для кого-то это тоже уже стало домом. А кто-то только приглядывается. Это всегда история такая… очень личностная. И вот я сейчас как раз вспомнила – сейчас тогда я бы хотела привести цитату очень хорошую Булгака, фотографа. «Настоящий Вильно остается закрытым и немым для снобов. Имеет ли смысл открываться варварам, охотящимся за сувенирами и несведущим в истинных ценностях? Город открывается не каждому, так как свидетельствует негромко о простых и благородных вещах. Он не выкрикивает, как торговец на базаре. Не хвалится своими богатствами. Он лишь направляет благосклонно настроенного путешественника». И он прав.