Проект «Вильнюсу – 700 лет». Марюс Галадаускас – о том, как Вильнюс стал привлекательным для соседей

Проект «Вильнюсу – 700 лет» посвящается литовской столице. Об этом удивительном городе и его многолетней истории рассказывают гиды, живущие в нем люди.

Сегодня в гостях у Эрнеста Алесина в эфире R RADIO.lt побывал замечательный гид Марюс Галадаускас. Он рассказал о том, благодаря чему Вильнюс стал привлекательным для своих соседей.

– У нас в гостях сегодня замечательный гид Марюс Галадаускас. Здравствуй.

– Добрый день.

– Сейчас мы живем во времена, когда узнать историю можно благодаря улочкам города. Того же самого Вильнюса, который отметит целых 700 лет. Вот по твоему мнению, как гида, в Европе города, которым по 700 лет, мы такие – среди значимых городов исторических?

– Абсолютно правильно сказали, потому что Вильнюс всегда был и остается мультикультурным городом. А чтобы стать городом, надо было иметь достаточное количество жителей, экономику и другие вещи, которые нужны для города. Чтобы называться городом. И по идее Витовта Великого, который провозгласил Вильнюс как Город свободной веры, – это означает, что в городе охраняются все религиозные конфессии и все религиозные здания, это помогло призвать в город разных людей и разные мультикультурные конфессии со всей Европы. И так, по чуть-чуть, до Второй мировой войны, в нашем городе проживало порядка 12 разных этнических групп. Это и евреи, это и русские, поляки, это были немцы, это были французы, это были армяне, это были те же самые украинцы, белорусы. Нидерланды тоже своих прислали людей. Тут был, действительно, котел народов.

– Как так случилось – Вильнюс – помимо того, что он был многоконфессиональный, мы же еще и с точки зрения архитектуры очень богаты. У нас же ведь есть абсолютно все, что было в то время в Европе востребовано. У нас самый большой маленький Старый город.

– В принципе, да. Вильнюсский Старый город – второй по величине в Европе. Больше только Пражский. Пражский – 12 квадратных километров, вильнюсский – 4 квадратных километра. И очень красивый, очень, действительно, разнообразный. Могу сказать, что по архитектуре Вильнюс – да, очень-очень разнообразный. Потому что есть и французская, и немецкая, и славянская, и украинская, и еврейская. Та же самая армянская. Очень-очень разная есть.

– Когда Вильнюс стал привлекательным для наших соседей? Я имею в виду, для поляков, для украинцев, для белорусов. Когда у них появились дела в столице?

– Если так особо сильно не углубляться в детали и в цифры, и в даты, так можно сказать, что 16-й век. Что в принципе с 16–го века уже был самый такой золотой век. У нас очень много общего и с украинским городом Львовом, Львивом. И не только с этим городом. В Вильнюсе, на улице Замковой, есть дом, где определенное время жил Тарас Шевченко. На улице Замковой. Он приехал сюда по приглашению своих же друзей, и ему очень понравился этот город. Который, как уже сказал, и еще раз повторюсь, очень похож на Львов. Потому что как во Львове, так и в Вильнюсе есть бывший Нижний и Верхний замок, и даже архитектура города и само стратегическое расположение очень схоже. В принципе, снизу вверх идешь или сверху вниз – такой большой раздел. Конечно, Львов очень тоже красивый, интересный город. У нас, как уже говорил, большое наследие и славянское. Ведь православие у нас даже появилось раньше, чем католичество. То есть, у нас никогда не было таких, как бы, ссор между конфессиями. Поэтому Вильнюс и был привлекателен, как уже сказал. Люди знали, что здесь есть гарантии для всех конфессий, для всех религиозных знаний, и, значит, они чувствуют себя спокойно. Что никто здесь ни унижать, ни бить, ни как-то заставлять делать какие-то вещи, или исповедовать веру, которая им чужда, никто не собирался.

– Это был Марюс Галадаускас, человек, чьи экскурсии очень уникальны. Мы познакомим вас и с другими гидами. Но этого гида запомните.

– Очень благодарю за приглашение. Действительно, об этом городе можно рассказывать очень много.

– И обязательно подписывайтесь на R RADIO.lt, потому что вы увидите Вильнюс глазами гидов, и не только. Мы готовим вам большой сюрприз. Как рассказать семь веков истории города в маленькой короткой программе? Это невозможно, а заинтересовать мы попытаемся. С вами был Эрнест Алесин, и до новых встреч.