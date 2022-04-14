Проект «Вильнюсу – 700 лет». Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс: «Самое главное, чтобы город процветал»

– …стадион…

– …мы тридцать лет его ждем. Но, по-моему, при всем этом, это не настолько важно, сколько важно сохранить саму столицу. Башня Гедиминаса – она там устоит? Как вам, как мэру, кажется – что там происходит все время? У нас же есть такой объект, он называется башня Гедиминаса. Каждый год мы слышим, что там оползни-оползни-оползни. Стадион – стадионом. Через него история Вильнюса возможна, его нету вот, 30 лет, и ничего страшного. А вот башня Гедиминаса – это ж, по-моему, – символ.

– Ну, насчет того, чего не хватает в Вильнюсе, конечно, говорят – стадиона. Мне кажется, что концертного зала очень хорошего не хватает. Конечно, он в процессе тоже.

– Но он будет.

– Но он будет. А насчет башни Гедиминаса – она стоит и будет стоять. Конечно, эта наша гора – или холм, как его назвать? – не так стабильна, это не камень, и, конечно, много вопросов. Но, насколько я знаю, Национальный музей работает над этим, и все под контролем сейчас. И мы работаем насчет других мест, чтобы были не только остатки башни Гедиминаса, но и другие холмы – и стадион на одном холме, и концертный зал на другом холме. И вообще – другие объекты по всему городу. Я думаю, очень хорошо, что люди все больше воспринимают, что центр города вырастает. Все больше территории понимается, как центр города. Вот дошли до железной дороги – и передвинулись на другую сторону реки, и так далее, и так далее, – и новые объекты. И думаю, – это самое главное, чтобы город процветал.

– Я все-таки завершить хотел бы, наверное, вопросом, на который не будет ответа. Но, может быть, какое-то ваше суждение будет на эту тему. Как вы считаете, почему Вильнюс так тепло принимает людей, которые – и мы с этого начинали – всех людей, которые как-то нуждаются в крыше? Это связано с нашей историей? Почему мы так чутко относимся к людям разной национальности? Почему мы как-то открыты, и при этом очень любим нашу страну, и мы очень патриотичны, такое слово скажу, когда защищаем свой триколор, но при этом мы в объятия принимаем? Как пример назову акцию, когда город попросил помочь с одеждой или с лекарствами, это произошло и во время ковида – а в ситуации войны в Украине… как вдруг мы все объединяемся? Вот когда нам надо – мы умеем объединиться. Это тоже тайна Вильнюса какая-то и всей страны?

– Ну, это, конечно, происходит не только в Вильнюсе сейчас. Но в Вильнюсе мы очень это видим. Я думаю, что всякие времена были в Вильнюсе. И очень темные, и очень светлые. Сейчас – светлое время. Я думаю, что вот ген Вильнюса, который в письме Гедиминаса, – не только в письме Гедиминаса есть. Я всегда подчеркиваю, когда мы говорим, например, о других национальностях, не литовских, о русских, о русскоязычных, и так далее, я всегда вспоминаю нашу, как бы, войну в 19-м веке, в 31-м году. Восстание было. И там было такое издание, «Катехизис литовцев» называется. И в этом «Катехизисе литовцев» написано: кто такой литовец? Кого называть литовцем? И там написано, что литовец – этот тот, который любит свободу и который уважает Статут Литовский. Я думаю, что такое сильное утверждение насчет самоопределения нации – оно очень современное. Такое американское, в 19-м веке, но очень сильное до сегодняшнего времени. Я думаю, что это работает насчет Вильнюса. У нас есть очень разные национальности, разные подходы, но все-таки – такое понимание, что вот эта свобода и право, Конституция, – это то, что нас объединяет, и я думаю, что это очень важный аспект нашего идентитета. И я надеюсь, что это всегда будет со всеми людьми, которые переедут в Вильнюс из других городов и из других стран.

– Мы будем надеяться, что все, что вы рассказали, станет правдой. А люди, которые обретут Вильнюс, станут вильнюсцами. Наверное, так мы и закончим.

– Так и будет.