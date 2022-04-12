Проект «Вильнюсу – 700 лет». Наталья Маклакова – о староверах и о том, как жить, чтобы в Вильнюсе было комфортно

– Мы продолжаем серию наших программ «700 лет Вильнюсу глазами гидов», да и не только. Непрактикующий гид, педагог, Наташа Маклакова, здравствуй.

– Здравствуй, Эрнест.

– Я рад тому, что ты сегодня у нас, потому что мы посмотрим на Вильнюс немного другими глазами, твоими глазами. Много было у нас историй, говорили про татар, про евреев, даже про русских говорили. Но никак не затрагивали такой специфический немножко момент, который связан с определенной группой русских, и не только русских, людей в Литве определенного вероисповедания. Я так понимаю, что для тебя эта тема не чужда. Ну, давай ты сама лучше расскажи. Мы о староверах будем говорить.

– Да. Мы будем сегодня говорить о староверах. Наверное, в Вильнюсе староверы – это третья по популярности группа религиозная, религиозное сообщество людей. И поэтому давай сегодня поговорим о них.

– Давай поговорим. Очень интересно, ведь староверы – я до конца не помню эту историю, – но точно не из России к нам пришли. Какая-то часть их пришла с территории Польши, насколько мне помнится. А вообще, говоря о староверах в Литве – как давно это все могло начаться здесь?

– Наверное, может, расскажу просто несколько исторических фактов о том, с чего это все началось. В России с середины XVII века патриарх Никон проводит реформу церкви. Реформа была, на самом деле, направлена на какое-то сближение русской церкви с греческой православной церковью, и многое было изменено по этому замыслу в литургии, в каких-то правилах, и сразу оказалось, что огромное количество людей – против этих новшеств, этой реформы. И случилось так, что произошел раскол. И даже этих людей, староверов, вот теперешних, долго называли раскольниками. То есть, они были не согласны, не приняли новые правила, они не приняли эту реформу. У них был выбор – либо они принимают, либо они уходят. Потому что третьего варианта не было у людей. Это были преследования, их в покое не оставляли, ну и люди начинали потихоньку, эти несогласные, уходить с территории России. То есть, это произошло во второй половине XVII века. И уже есть сведения, что в 1710 году был построен первый староверский храм на территории Рокишкского района. То есть, если мы географически представим их путь из России, то они как раз вот сверху и шли. То есть, главные сейчас места скопления вот этих общин, староверских, – это Рокишкский район, Зарасай, и это Вильнюсский район.

– Я хочу тебя попросить назвать любимых тобою несколько мест, в которых можно, по твоему мнению, ощутить полет нашего города. Для тебя лично.

– Bernardinų sodas – раньше он назывался Сад молодежи…

– Конечно. Я жил там просто рядом. Замечательный был сад, и его превратили даже в Ботанический сад – вот этот сад Бернардинов, теннисные корты и площадка для детей на берегу реки Вильняле… кормили голубей, гусей, уток.

– Классное место.

– Ну, то есть, зеленый Вильнюс?

– Зеленый Вильнюс. И, опять же, в исторической части города, прямо вот здесь, прямо в сердце.

– Потому что ты можешь подойти прямо к Бернардинам самим, и рядом с ним наш замечательный костел Святой Анны, который Наполеон, все время говорим, хотел перенести. Но сказали, что если разобрать костел Святой Анны по кирпичику, второй раз его уже не соберут – поэтому Наполеон уступил и оставил. Ну, так шутят, я не знаю…

– Да, это легенды.

– А для тех, кто обретает для себя Вильнюс – тяжело стать вильнюсцем? Ну, мы родились здесь, нам легче. У нас есть штамп: вильнюсец. Люди приезжают – знакомы ли тебе люди, которые считают сегодня Вильнюс своим городом, хотя они родились не здесь? И сложно ли это сделать для тех, кто его находит только сейчас?

– Я думаю, что тут все перемешано. Если ты не готов быть открытым и воспринимать – будет, наверное, сложно. Но если ты такой, который готов принимать, жить с несколькими другими, иными, то просто. Есть одна такая писательница – Кристина Сабаляускайте. Бестселлер у нее, «Silva Rerum». И одна мысль мне там очень понравилась. Что настоящий вильнюсец – он не сможет быть таким ультранационалистом. Потому что его просто будет разрывать в этом городе, то есть вот просто эти два понятия не могут быть соединены. В этой мысли есть прямо стопроцентная истина, потому что, на самом деле, чтобы тебе было жить комфортно в Вильнюсе, ты должен кайфовать от того, что вокруг столько много всего разного и интересного.

– Я просто обращу внимание, что между собой гости наших эфиров не знакомы. А примерно все говорят одно и то же: вильнюсцем можно быть, если вы обретаете Вильнюс для себя. Сейчас есть много улиц, много истории, много легенд, много мифов. Есть правда о разных религиях и конфессиях. Поэтому Вильнюс нужно открывать для себя. Сегодня мы посмотрели на Вильнюс глазами Наташи Маклаковой. Спасибо тебе большое. Время пролетело очень быстро. Мы надеемся, все-таки, что ты организуешь для нас какую-то интересную экскурсию, чтобы посмотреть на Вильнюс твоими глазами.