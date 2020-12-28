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Проезд для людей с онкологическими заболеваниями будет дешевле

Автор RUSRADIO LT 12
Проезд для людей с онкологическими заболеваниями будет дешевле

C 1 января 2021 года люди с онкологическими заболеваниями смогут приобретать с 80-процентной скидкой билеты дальнего, местного или регулярного сообщения на проезд автобусами, поездами, кораблями и паромами регулярного сообщения.

Скидка будет действовать на территории всей Литвы при предоставлении карточки Ассоциации помощи онкологическим больным POLA.

Для того чтобы воспользоваться скидкой на проезд, при покупке билета надо будет предъявить карточку POLA и личный документ. Карточку можно заказать на странице www.pola.lt, заполнив регистрационную анкету и предоставив документы, подтверждающие диагноз.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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