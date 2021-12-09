Профессиональное выгорание или как не сгореть на работе

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – выгорание на работе. Как определить, что эта проблема существует, и что делать в таком случае? Наш собеседник – врач-психиатр, психотерапевт Рамуне Мазаляускене, и вот что она говорит.

– Это связано с нашей рабочей деятельностью. А значит, не связано с семейными отношениями и не появляется от каких-то кризисных ситуаций дома. Это именно проблема, которая возникает у работающего человека. Какие симптомы? Их несколько. Один из них – эмоциональное истощение. И очень важно отметить, что эмоциональное истощение в данном случае не проходит с отдыхом. Другой важный фактор – это так называемая деперсонализация. Это ощущение изменения в себе, отчуждения. Ну и, наконец, это, безусловно, неудовлетворенность результатами работы. Три больших группы признаков.

Иногда, на самом деле, это состояние очень трудно заметить, потому что оно не появляется внезапно. Это не аппендицит. Проблема развивается очень потихоньку, в течение какого-то промежутка времени. И поскольку этот процесс развивается очень медленно, часто и сам человек, и люди, которые его окружают, этого не замечают. Но при этом, как правило, симптомы бывают довольно ярко выражены и развитие процесса уходит далеко. И лишь тогда кто-то все-таки замечает, что что-то нехорошо.

Как этого избежать?

Наверное, надо соблюдать равновесие между личной жизнью и трудовой деятельностью. Среди нас часто встречаются люди, которые перерабатывают. И практически смешивается их личная жизнь с рабочей деятельностью. Работа производится в то время, которое должно быть посвящено семье, каким-то своим личным делам. В этом случае и появляется большой риск, что будет развиваться синдром выгорания.

В таком случае, конечно же, прежде всего необходим отдых. Должны быть налажены какие-то социальные контакты, какая-то другая деятельность, которые не связаны с работой. И вообще – важно придерживаться всего, что хорошо для психического здоровья.

Дальше скажем про специалистов. По моему мнению, какая-нибудь психологическая, психотерапевтическая помощь в любом случае может быть полезна. Потому что выгорание на работе – это очень серьезный фактор. И очень во многом он связан с характером человека. Потому что, как мы знаем, есть люди, которые более склонны к такому выгоранию. А есть люди, которые умеют отстраняться от работы, разделять личное и рабочее время. Может быть, они более спокойные, расслабленные. Им такое выгорание грозит меньше. А значит, психолог, психотерапевт могли бы помочь человеку справиться с собой. Помочь, может быть, найти какие-то другие ресурсы. И, конечно, если симптомы ярко выражены, а иногда это может быть и клиническая депрессия, то в этом случае, скорее всего, понадобится и консультация психиатра. Иногда, возможно, – и медикаментозное лечение. Но я больше хотела бы акцентировать внимание на психологической и психотерапевтической помощи.

Итак, по словам Рамуне Мазаляускене, профессиональное выгорание не случается в один день. Это – процесс. Профессиональный синдром эмоционального выгорания несколько лет назад был включен в Международный классификатор болезней. По определению Всемирной организации здравоохранения, профессиональное выгорание (англ. burnout)- это «синдром, который возникает в результате хронического стресса на рабочем месте, и с которым не удалось успешно справиться».

Почему же все-таки случается такая проблема?

Специалисты объясняют, что все может начинаться даже с хорошей нотки – с профессиональной эйфории, увлеченности работой. Работы становится много, человек по тем или иным причинам часто перерабатывает, берется за дополнительные задания. Отдельная история – дистанционная работа, при которой еще больше стирается грань между рабочей и личной жизнью человека. Руководство обращается к человеку с дополнительными просьбами, а человек не видит проблемы в том, чтобы взяться за их решение. Он ведь все равно дома, возле компьютера. И это первый тревожный звоночек. Потому что ни один человек не может всегда, без ущерба для своего здоровья, находиться в режиме переработки. Рано или поздно его накроет усталость.

Сюда же могут добавиться и другие причины. Например, оплата труда. Особенно ярко эта проблема становится заметна именно в ситуации, когда человек уделяет своей работе много личного времени. Возникает вопрос: адекватна ли моя зарплата тому времени, которое я нахожусь на работе?

Следующий фактор – понимает ли начальство, что человек отдает работе много времени, и относится ли к этому с благодарностью? Фиксирует ли какие-то достижения, успехи, которых достигает работник? И есть ли у самого работника перспективы роста, раз уж он настолько предан своей работе?

Случается, что работа слишком монотонна, и это тоже постепенно начинает угнетать сотрудника.

Сюда же относятся и токсичные отношения на работе, которые тоже вносят свою лепту в эмоциональное состояние человека.

Что делать?

Психологи называют несколько способов, с помощью которых можно справиться с профессиональным выгоранием.