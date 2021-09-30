Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – хорошее психологическое состояние на работе. С чем оно связано и от чего зависит? Профессиональное выгорание – как его избежать?

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Наш собеседник – доцент факультета философии Вильнюсского университета доктор Юргита Лазаускайте-Забиелске.

– Каждый из нас мог бы себя спросить: как мы чувствуем себя утром, когда встаем и думаем о том, что нам сегодня надо будет работать? Как мы себя чувствуем во время работы? Насколько мы чувствуем себя уставшими? Кажется ли нам, что работа имеет смысл, что она достойна наших усилий и времени? Если мы можем ответить на эти вопросы положительно, – значит, наше состояние хорошее. Если нет – значит появилась уже какая-то проблема. Особенно если ситуация продолжается уже долгое время. Со стороны работодателя – мне кажется, надо вообще начать говорить о психологическом состоянии на работе и о том, почему это должно беспокоить начальство. Люди приходят в свою компанию работать. Приходят выполнять задачи, которые им положены в соответствии с их обязанностями. Но при этом сегодня есть очень много доказательств – научных, во всем мире, – которые показывают, что человек, который плохо себя чувствует, не может хорошо выполнять свою работу.

Иначе говоря, на работе окружение человека должно быть таким, чтобы он психологически чувствовал себя хорошо. Только тогда он даст своей организации тот результат, которого от него ожидают.

От чего зависит состояние человека?

Во-первых, мы все хотим быть на работе компетентными. Иметь знания, навыки, способности, которые нужны нам для выполнения работы. Такие, чтобы у нас на работе все получалось. Если что-то не складывается – важно иметь обратную связь, которая показала бы, как нам стоило бы меняться, что надо было бы делать. А еще мы должны быть самостоятельными в рамках своей компетенции. Обязательно – иметь значимые и доброжелательные отношения с людьми.

Что мы видим последние годы? Один аспект, который очень сильно пострадал, – это баланс между работой и личной жизнью. Людям трудно удается их совмещать. Трудно ограждаться от рабочих дел во внерабочее время. Большей частью это обусловлено пандемией COVID-19, когда мы стали вынуждены работать из дома. В одно и то же время нам приходится и работать, и выполнять домашние дела, и решать разные вопросы. Так что этот аспект сильно пострадал. Европейские исследования показывают то же самое: каждый должен найти способ определить время и пространство, когда мы не думаем о работе и отдыхаем от рабочих дел. Со стороны организации, компании очень важно управлять этим потоком коммуникации и общения. Особенно тем, который наступает после рабочих часов. Должно быть время, когда работника не беспокоят. Когда он не должен чувствовать себя обязанным отвечать на письма, звонки и т.д.

Если за окном просто осень, плохая погода, и человеку трудно работать, у него должны быть силы, чтобы легко с этим справиться.

Если же плохое состояние и нежелание работать продолжаются длительное время, надо спросить себя: почему так происходит? Почему работа больше на радует? В чем проблема: в коллегах, компании или же в самой работе? Может быть, придется подумать о смене работы. О том, чтобы попрощаться со своей компанией, организацией. При этом средства могут быть и временные – короткий отпуск, какая-нибудь поездка или какая-то приятная деятельность, которая позволила бы вернуть радость к работе и жизни.

Понятно, что не каждый работодатель будет с пониманием относиться к такому, казалось бы, капризу работника, как ощущение выгорания на работе. Между тем, Всемирная организация здравоохранения даже внесла профессиональное выгорание в справочник медицинских диагнозов. Об этом рассказывает портал habr.com.

То есть, для этого состояния есть совершенно четкое определение. Выгорание – это синдром, возникший в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться.

Выгорание характеризуется тремя симптомами:

чувство снижения энергии или истощения;

ментальное дистанцирование от работы, негатив или цинизм в отношении нее;

ощущение неэффективности и отсутствия достижений.

Ученые занялись изучением этого одного из признаков пандемии, и подсчитали вред от выгорания на работе в конкретных цифрах. Оказалось, что работник, который «непродуктивен на работе и распространяет свой негатив среди коллег», обходится работодателю в 34% от своей зарплаты.

Что советуют специалисты?

По их мнению, чаще всего толчком к профессиональному выгоранию может стать необходимость выполнять свои должностные обязанности в нерабочие часы. Любой человек имеет право на личное время, в которое он не обязан думать о работе. А протестировать себя можно такими вопросами.

Проверяете ли вы рабочую корреспонденцию даже в нерабочее время? Часто ли доделываете свою работу в выходной день? Используете ли так называемый метод помидора для управления своим временем? Занимаетесь ли спортом? Хорошо ли высыпаетесь?

Если почувствуете, что что-то идет не так, — самое время задуматься и постараться с этим разобраться.