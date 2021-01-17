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Профессиональный бездельник заработал 237 тысяч евро за два с половиной года

Автор Эвелина Никанорова 29
Седзи Моримото

В 2018 году Седзи Моримото (Shoji Morimoto) «устроился работать» профессиональным бездельником. Как пишет Independent, за два с половиной года эта деятельность принесла ему 30 миллионов йен (237 тысяч евро).

37-летний Седзи просто проводит время с людьми за деньги. При этом ничего особенного японец не обещает — он просто ходит, ест, пьет, дает бесхитростные советы, словом, может составить компанию. Сейчас услуги Моримото стоят 10 тысяч йен (79 евро). Помимо этого, нужно оплатить расходы на транспорт и еду для него.

Все началось с объявления, которое Моримото однажды решил опубликовать в твиттере.

«Я предлагаю себя в аренду как человека, который ничего не делает. Вам сложно одному пойти в магазин? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто забьет для вас место? Я не могу делать ничего, кроме легких заданий», — написал он в твите.

В итоге твит стал популярным, и услугами Седзи воспользовались более трех тысяч раз.

Причем поначалу он делал это бесплатно, но со временем стал брать плату, чтобы сократить растущее число запросов. Обычно он встречается с 3−4 клиентами в день.

По его словам, к нему обращаются самые разные люди. Некоторые страдают от одиночества, другие от скуки.

Сам Моримото женат, у него есть высшее образование и ученая степень по физике. До карьеры бездельника он работал в издательстве.

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