Профессор С. Чаплинскас: надо вернуться к нормальной жизни, но помнить об уроках

Listen to «Профессор Саулюс Чаплинскас: надо вернуться к нормальной жизни, но помнить об уроках, полученных во время карантина» on Spreaker.

Премьер-министр страны Саулюс Сквернялис на днях отметил — не исключено, что со второй половины июня карантин будет отменен. Что это означает для нас, и какая эпидемиологическая ситуация в нашей стране на сегодняшний день, мы решили узнать у главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюса Чаплинскаса.

— Здравствуйте!

— Добрый день.

— В ваших интервью различным средствам массовой информации вы не раз давали прогнозы, которые потом сбывались практически абсолютно. Как вы оцениваете нынешнюю эпидемиологическую ситуацию? Как нам себя вести и чего ожидать в ближайшем будущем?

— Спасибо за комплимент, если так можно выразиться. Но, с другой стороны, для этого и нужны эксперты, экспертный анализ, чтобы сопоставлять данные разных стран, данные науки, но и предвидеть, дать предложения тем, кто принимает решение. В целом, говорить о прогнозах очень рискованно. Даже прогноз погоды зачастую ошибается. Так как я и говорил, и предвидел, что все-таки придет такое время, когда, к сожалению, скорее всего, будет так, что вирус останется в нашей среде, и мы будем вынуждены жить и дальше в таком мире, где существует и эта, еще одна, воздушно-капельным путем передающаяся болезнь, которая может привести к большим социальным, экономическим затратам, но и, к сожалению, к смертности людей. Теперь понятно, что вирус никуда не делся и никуда не денется. Другое дело, что Литве и соседним странам удалось приостановить первую эту волну, и мы не имеем коллапса системы здравоохранения. Теперь надо вернуться как можно быстрее к нормальной жизни, но не забыть то, что мы выучили. В летнее время и в открытом воздухе потоки воздуха сдувают эти воздушные капли, которые выделяет человек, сам не зная, есть у него вирус или нет. С другой стороны — солнце, ультрафиолетовые лучи, ну и мы не так, может быть, скапливаемся. Вероятность заражения при встрече с инфицированным человеком будет меньше, чем в закрытом помещении. Значит, если мы собираемся путешествовать в этом году, я особенно предлагал бы выбрать Литву — есть очень много красивых мест, которых мы их так и не собрались может быть, посетить. Но если мы выезжаем куда-то за границу, или в той же Литве, если мы будем идти на какие-то мероприятия, где большое скопление людей, в закрытом помещении, включая публичный транспорт, торговые центры, и тому подобное, то там все-таки то, чему мы научились вот сейчас, во время карантина, те меры предосторожности, не отменяются. Другое дело — что, может быть, будут только рекомендации. Но, скажем, если вы собираетесь в какую-то поездку за границу, то медицинская маска, и даже не одна, обязательно должна быть в вашей дорожной сумке. Ее надо правильно надевать, чтобы закрывать и рот, и нос в том же самолете, в любом другом помещении, где скапливаются люди. Ну и, конечно, придерживаться, при возможности, физической дистанции. Метр — хорошо, два метра — еще лучше. При возможности меньше быть в скоплении людей. И, конечно, гигиена рук. Так что меры предосторожности — они остаются. Конечно, мы не будем же все время думать о том, надо же радоваться жизни летом, и так далее. Но вот даже на пляже — если какие-то чужие люди, группа, собираются сесть рядом с вами, — лучше не вступать в конфликт, а отодвинуться чуть подальше.