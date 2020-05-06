Прогнозы ученых университета им. Витаутаса Великого внушают оптимизм

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В конце мая количество случаев заболевания коронавирусом в стране значительно снизится, показал новый прогноз ученых университета им. Витаутаса Великого. По их данным, в середине месяца, после смягчения условий карантина, будут фиксироваться только отдельные случаи COVID-19. А в общей сложности новых случаев будет не больше 100. Также возможны локальные очаги в той или иной группе.

Подготовленная именно математиками этого университета интерактивная модель до сих пор точнее других отражает ситуацию в Литве. При этом, предоставив довольно оптимистические подсчеты, ученые все же подчеркивают, что утрата бдительности и несоблюдение правил гигиены и расстояния могут вызвать рост случаев заболевания.