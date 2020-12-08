Программа нового правительства

В программе нового правительства, зарегистрированной в Сейме, почти пятая часть отведена реформе системы образования.

Программа охватывает образование от самого малого возраста до преклонных лет. Например, предусмотрено, что детские деньги смогут получать только те родители, дети которых соответственно возрасту посещают детский сад.

Кроме того, предполагается повысить зарплаты учителям и преподавателям. Также отмечается, что педагогам дошкольного образования будет необходимо высшее педагогическое образование. В документе говорится, что для достижения этой цели требуется долгосрочное национальное соглашение в сфере образования.

Новый кабинет министров вступит в должность, как только Сейм утвердит программу правительства и министры принесут присягу.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.