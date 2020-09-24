Listen to «Программа “Отпуск для медика” продолжается» on Spreaker.

Гостиницы крупных городов призывают более активно присоединяться к программе — отпуск для медика, предлагать медикам разные пакеты с экскурсиями по культурным местам и достопримечательностям. В свою очередь, и медработников призывают чаще выбирать гостиницы в крупных городах. По данным Министерства экономики, сейчас большинство медработников по этой программе выбирают отпуск в курортных городах и близлежащих оздоровительных центрах. Напоминаем, что в стране действует программа — отпуск для медика, в рамках которой государство предоставляет медработникам скидку в размере 200 евро.