Listen to «Прогулки на природе + сбор мусора = двойная польза» on Spreaker.



Акция Darom, которая должна была проходить на этих выходных, переносится, и массовый субботник во время карантина провести не удастся. Организаторы акции надеются на помощь и инициативу отдельных граждан.

Как рассказала представитель акции Живиле Валашкявичюте, “мы создали мобильное приложение Darom, на котором отмечены самые загрязненные места на территории Литвы”. Если вы отправляетесь гулять на природу — захватите мешок для мусора, перчатки и помогите очистить природу.

Похожую инициативу предлагает и Вильнюсское самоуправление. Так, предлагается на прогулку по столичным паркам захватить с собой мешок для сбора мусора и перчатки, а во время прогулки, если вы вдруг заметили мусор, — остановиться и собрать его.

Специалисты отдела по уборке территорий готовы организовать вывоз мешков с мусором, которые жители должны оставлять в условленном месте (рядом с дорогой). Перед тем как вы решитесь помочь, договоритесь о том, в каком месте оставите мешки. Это можно сделать, связавшись по почте rasa.razanskiene@vilnius.lt или по номеру 8 5 211 2135.

Если во время прогулки вы заметите большое количество мусора или нелегальные свалки, сообщите об этом при помощи мобильного приложения Tvarkau Vilnių.