Проходить техосмотр во время карантина будет проще

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Проходить техосмотр автомобиля теперь можно будет и с “большими недостатками”. Во всяком случае, до карантина они считались таковыми.

Министр транспорта и связи Ярослав Наркевич рекомендовал специалистам администрации транспортной безопасности пересмотреть критерии оценок во время техосмотра автомобилей и на время карантина сократить список “больших недостатков”, по которым нельзя продлить техпаспорт автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи.

И вот решено: из-за лампочек, фар, отражателей и некоторых электронных приборов не придётся повторно ехать на техосмотр. А хозяин транспортного средства будет обязан незамедлительно починить неисправность. Исключения не касаются фар ближнего света, противотуманных фар и лампочек стоп-сигналов.

Гнездо подключения прицепа в автомобиле в случае, если его функциональность и эффективность вызывает сомнения, не считается “большим недостатком”.

Еще одно исключение касается аккумулятора. Если он закреплён плохо, но не создает опасности короткого замыкания, во время карантина это не будет считаться поводом для повторной проверки.

На сезонность покрышек специалисты техосмотра также не будут обращать внимания.

Если в автомобиле установлена система газового оборудования, но на неё нет сертификата, это на время карантина также не будет считаться “большим недостатком”. А все соответствующие документы надо будет зарегистрировать после карантина.

В свою очередь, ассоциация Transeksta (компания, занимающаяся техосмотром в Литве) обращает внимание на то, что технические требования для автомобилей указаны и перечислены в европейских директивах. Эти требования без исключений перенесены в правовые акты Литвы. И по этой причине специалисты станций технического осмотра, даже в теории, не могут зафиксированные нарушения считать “мелочью”, так как это нарушает закон.