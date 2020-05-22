Проходят испытания паспортов с результатами тестов на антитела к коронавирусу

Основатели самых успешных стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина.

Наша балтийская соседка одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих делиться результатами.

Подобные проекты разрабатывают и литовские стартапы.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения неоднозначно относится к подобного рода паспортам.

По словам экспертов, пока нет доказательств, что у людей, перенесших инфекцию COVID-19, вырабатывается иммунитет к коронавирусу.