Проходят испытания паспортов с результатами тестов на антитела к коронавирусу
Май 22, 2020 14:20
Основатели самых успешных стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина.
Наша балтийская соседка одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих делиться результатами.
Подобные проекты разрабатывают и литовские стартапы.
Между тем, Всемирная организация здравоохранения неоднозначно относится к подобного рода паспортам.
По словам экспертов, пока нет доказательств, что у людей, перенесших инфекцию COVID-19, вырабатывается иммунитет к коронавирусу.