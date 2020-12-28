ОБНОВЛЕНИЕ:
Пару часов назад появилось сообщение об инциденте на Бутингском нефтяном терминале, и сейчас начинают проясняться некоторые подробности. Утечка нефтепродуктов произошла в открытое море. Согласно предварительным данным, в окружающую среду попало до 2 тонн нефтепродуктов. На месте инцидента работают представители Департамента охраны окружающей среды, литовские военные, а также команды спасательного корабля Šakiai и буксирного судна St. Tengiz.
Поступило сообщение об инциденте на Бутингском нефтяном терминале.
Как сообщил министр окружающей среды Симонас Гентвилас, на терминале оборвалась труба и произошла утечка нефтепродуктов.
На ситуацию отреагировали представители Департамента охраны окружающей среды и литовские военные. О том, какое количество нефтепродуктов могло попасть в окружающую среду, пока не сообщается.