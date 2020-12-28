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Пару часов назад появилось сообщение об инциденте на Бутингском нефтяном терминале, и сейчас начинают проясняться некоторые подробности. Утечка нефтепродуктов произошла в открытое море. Согласно предварительным данным, в окружающую среду попало до 2 тонн нефтепродуктов. На месте инцидента работают представители Департамента охраны окружающей среды, литовские военные, а также команды спасательного корабля Šakiai и буксирного судна St. Tengiz.

Поступило сообщение об инциденте на Бутингском нефтяном терминале.

Как сообщил министр окружающей среды Симонас Гентвилас, на терминале оборвалась труба и произошла утечка нефтепродуктов.

На ситуацию отреагировали представители Департамента охраны окружающей среды и литовские военные. О том, какое количество нефтепродуктов могло попасть в окружающую среду, пока не сообщается.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.