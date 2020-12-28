Безопасность Новости

Произошла утечка нефтепродуктов

Автор RUSRADIO LT 17

ОБНОВЛЕНИЕ:

Пару часов назад появилось сообщение об инциденте на Бутингском нефтяном терминале, и сейчас начинают проясняться некоторые подробности. Утечка нефтепродуктов произошла в открытое море. Согласно предварительным данным, в окружающую среду попало до 2 тонн нефтепродуктов. На месте инцидента работают представители Департамента охраны окружающей среды, литовские военные, а также команды спасательного корабля Šakiai и буксирного судна St. Tengiz.

Поступило сообщение об инциденте на Бутингском нефтяном терминале.

Как сообщил министр окружающей среды Симонас Гентвилас, на терминале оборвалась труба и произошла утечка нефтепродуктов.

На ситуацию отреагировали представители Департамента охраны окружающей среды и литовские военные. О том, какое количество нефтепродуктов могло попасть в окружающую среду, пока не сообщается.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Зимние школьные каникулы

Зимние школьные каникулы

Автор RUSRADIO LT
Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Автор Эвелина Никанорова

Музеи приглашают посетить их виртуально

Автор RUSRADIO LT
В выходные могут быть приняты меры по ужесточению карантина

В выходные могут быть приняты меры по ужесточению карантина

Автор RUSRADIO LT
Пандемия продолжается. Какой помощью от государства можно воспользоваться

Пандемия продолжается. Какой помощью от государства можно воспользоваться

Автор Анжелика Орлёнок

Andro перепел культовую песню Виктора Цоя

Автор Эвелина Никанорова

Как определить, простуда у вас или COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr. / Viktorija Čmilytė-Nielsen

Депутаты Сейма готовятся к завтрашнему заседанию

Автор RUSRADIO LT
Вильнюсский университет: учебная деятельность весной

Вильнюсский университет: учебная деятельность весной

Автор RUSRADIO LT