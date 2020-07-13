Listen to «Пройдут активные проверки на коронавирус в некоторых районах страны» on Spreaker.

На этой неделе в Вильнюсском, Аникшчяйском, Тракайском и Кретингском районах будут проведены более активные проверки на коронавирус. В этих самоуправлениях показатели заболеваемости превышают средний по стране. В указанных районах будут протестированы медработники. Кроме того, в случайном порядке намечено проверять пациентов, аптекарей, продавцов и прочих работников, обслуживающих клиентов. Помимо этого, глава Минздрава отметил, что возврат к обязательному ношению масок произойдет, если количество заболевших в Литве превысит 15 человек на 100 тысяч населения.