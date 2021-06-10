Пропавшую 11 лет назад жительницу Индии нашли в соседнем доме

В Индии, штате Керала, в феврале 2010 года пропала 18-летняя девушка. Полиция считала, что она сбежала в другой штат, но оказалось, что все эти годы Саджита жила в соседнем доме. Об этом сообщает The Indian Express.

Семья Саджиты давно потеряла надежду когда-либо найти дочь, но спустя 11 лет это все-таки произошло. Выяснилось, что девушка жила всего в 500 метрах от своего дома — в комнате возлюбленного, к которому сбежала. Она и Рахман, которому сейчас 34 года, принадлежат к разным религиям. Они держали отношения в тайне, поскольку боялись осуждения.

Мужчина жил со своей семьей. Саджита скрывалась в мастерской Рахмана, где он хранил для необходимое для своей работы художника. По словам его старшего брата Башира, тот слишком психовал и становился агрессивным, если кто-то пытался войти в его мастерскую, и брал туда еду.

Три месяца назад Рахман пропал из дома. Башир однажды случайно заметил брата, проследил за ним и обнаружил, что Рахман и Саджита арендовали жилье в соседней деревне. Полиция отправила пару в суд, который разрешил им жить вместе.

Источник

Еще больше историй по ссылке