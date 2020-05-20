Проведение крупных мероприятий пока откладывается

Правительство Литвы вычеркнуло из сегодняшней повестки дня принятие решения по очередному этапу смягчения условий карантина.

Решено к этому вопросу вернуться в следующую среду, 27 мая. Напоминаем, что в этот раз планировалось обсудить порядок проведения массовых мероприятий. Как сообщал ранее премьер-министр Саулюс Сквернялис, предполагалось с первого июня разрешить проведение мероприятий с участием до 300 человек на открытых площадках и до сотни участников — в закрытых помещениях. Затем количество участников могло бы постепенно расти, предположительно — каждые две недели. Но вопрос больших, многотысячных мероприятий даже не поднимался.

Видимо, этим летом их ждать не стоит. В свою очередь, глава Минздрава Аурелиюс Верига на пресс-конференции посоветовал набраться терпения. По его словам, карантин — это важный инструмент по контролю заболеваемости, и конечно же, рано или поздно все закончится.