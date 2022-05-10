Проверка знаний учащихся и новые курсы в школах Литвы

В школах Литвы с сегодняшнего дня началась электронная проверка знаний у десятиклассников. Некоторые из них сдавали литовский язык и литературу сегодня, еще часть учеников будет сдавать литовский завтра. На проверку дается три часа.

Всего в 10-м классе обязательная электронная проверка знаний проводится по трем предметам: литовскому, математике и родному языку для национальных школ.

Экзамены по математике будут проходить 16 — 17 мая, по родному языку — 19 и 20 мая.

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Кроме того, в этом году школьники Литвы будут получать знания о безопасности и обороне. Уже разработан соответствующий проект.

Об этом сообщают главы двух министерств: обороны и образования. Первые уроки начнутся уже в июне этого года в десяти школах страны.

Курс предназначается для учащихся 5-х, 7-х и 9-х классов. Он будет длиться три дня и охватывать такие темы, как поведение в чрезвычайных ситуациях, ориентирование на местности, приготовление пищи и воды, гигиена на открытой местности, первая помощь.

В дальнейшем этот курс станет неотъемлемой частью общеобразовательных программ.