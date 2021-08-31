Образование

Проводить ребенка в школу 1 сентября могут и мама, и папа

Автор Анжелика Орлёнок 2
Проводить ребенка в школу 1 сентября могут и мама, и папа

Проводить ребенка на праздник Дня знаний в первый день нового учебного года могут и мама, и папа.

Накануне 1 сентября трудовая инспекция напоминает, что родителям, желающим в первый день учебного года проводить ребенка в школу, полагаются свободные полдня. Правда, воспользоваться ими могут только те родители, которым не положен дополнительный выходной – так называемый мамин или папин день.

Кроме того, специалисты напоминают родителям, что желающие воспользоваться 1 сентября свободной половиной дня должны хотя бы за день до этого предоставить работодателю соответствующее заявление.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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