Психическое здоровье ухудшилось у половины жителей Литвы

Психиатры замечают, что у некоторых жителей страны проявляется так называемый ковидный психоз. Когда человек уверен, что болен именно этой болезнью.

В целом, из-за затянувшейся пандемии и карантина эмоциональное состояние людей у специалистов вызывает все большее беспокойство.

По данным опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, свое психическое здоровье отрицательно оценивает половина жителей страны. Люди обеспокоены неизвестностью, страхом за свое здоровье и здоровье своих близких. Хуже всех чувствуют себя женщины, пожилые и люди с низким достатком.

Психологи советуют не только заботиться о своем психическом здоровье, но и наблюдать за состоянием и поведением близких. Заметив неладное, важно обращаться к специалистам.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.