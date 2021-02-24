Covid-19 Здоровье Новости

Психическое здоровье ухудшилось у половины жителей Литвы

Автор RUSRADIO LT 28

Психиатры замечают, что у некоторых жителей страны проявляется так называемый ковидный психоз. Когда человек уверен, что болен именно этой болезнью.

В целом, из-за затянувшейся пандемии и карантина эмоциональное состояние людей у специалистов вызывает все большее беспокойство.

По данным опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, свое психическое здоровье отрицательно оценивает половина жителей страны. Люди обеспокоены неизвестностью, страхом за свое здоровье и здоровье своих близких. Хуже всех чувствуют себя женщины, пожилые и люди с низким достатком.

Психологи советуют не только заботиться о своем психическом здоровье, но и наблюдать за состоянием и поведением близких. Заметив неладное, важно обращаться к специалистам.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Звонкий

Звонкий представил лиричную новинку

Автор Эвелина Никанорова
Египет готовится к сезону

Египет готовится к сезону

Автор RUSRADIO LT
Небо Франции

Бежевое небо Франции

Автор Эвелина Никанорова
Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Опрос банка SEB показал, что жителям Литвы больше всего не хватает путешествий и мероприятий

Автор RUSRADIO LT
Правительство ужесточает условия карантина

Правительство ужесточает условия карантина

Автор RUSRADIO LT
Евросоюз введет единый сертификат о вакцинации от коронавируса

Евросоюз введет единый сертификат о вакцинации от коронавируса

Автор RUSRADIO LT

Shazam назвал песню, которую ищут чаще всего

Автор Эвелина Никанорова
Скриптонит: «Чистый»

Скриптонит: «Чистый»

Автор Эвелина Никанорова
Юрий Шатунов: «Заметает листья снег»

Юрий Шатунов: «Заметает листья снег»

Автор Эвелина Никанорова