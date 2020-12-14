Психологи призывают разрешить общение между одинокими людьми

Психологи призывают правительство разрешить в виде исключения общение между одинокими людьми. Они могли бы вживую общаться в своих «социальных пузырях».

Полное принудительное одиночество может плохо повлиять на эмоциональное здоровье таких людей, отмечают специалисты, и подчеркивают, что одинокими могут быть не только сеньоры, но и молодые люди.

По данным статистики, в прошлом году в стране было почти 40 процентов домашних хозяйств, состоящих из одного человека.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.