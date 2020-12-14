Covid-19 Новости Социальная информация

Психологи призывают разрешить общение между одинокими людьми

Автор RUSRADIO LT 32

Психологи призывают правительство разрешить в виде исключения общение между одинокими людьми. Они могли бы вживую общаться в своих «социальных пузырях».

Полное принудительное одиночество может плохо повлиять на эмоциональное здоровье таких людей, отмечают специалисты, и подчеркивают, что одинокими могут быть не только сеньоры, но и молодые люди.

По данным статистики, в прошлом году в стране было почти 40 процентов домашних хозяйств, состоящих из одного человека.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

Метки:

Актуальные новости

Начало отопительного сезона. Что важно знать?

Автор RUSRADIO LT

Власти Бельгии разрешили местному Санта-Клаусу нарушать карантин

Автор Эвелина Никанорова
Клава Кока:«Пьяную домой»

Клава Кока:«Пьяную домой»

Автор Эвелина Никанорова

В промышленности и строительстве не хватает работников

Автор RUSRADIO LT
Пандемия продолжается. Какой помощью от государства можно воспользоваться

Пандемия продолжается. Какой помощью от государства можно воспользоваться

Автор Анжелика Орлёнок

Центр общественного здоровья открыл временный телефонный центр

Автор RUSRADIO LT

Какие изменения вступают в силу с сегодняшнего дня

Автор RUSRADIO LT

Правительство Литвы ужесточило условия карантина

Автор RUSRADIO LT

Обогреваться надо экологичным топливом

Автор RUSRADIO LT