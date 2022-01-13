Психологический кризис: как распознать и справиться?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – психологический кризис. Что это, как его распознать и что делать, если пришлось с ним столкнуться?

Наш собеседник – психолог, психотерапевт Симона Глодинене. Вот что она говорит.

– Психологический кризис – это когда возникла какая-то реакция человека на происшествие, которое его потрясло, которое было нестандартным, непривычным. Такая реакция может возникнуть у человека не после каждого впечатляющего события, лишь после некоторых. Это очень индивидуально. То есть, такая реакция – это некое состояние человека, которое для него нетипично. Часто оно сопровождается какими-то проблемами с настроением, расстройством сна, аппетита, какими-то другими изменениями. Оно идентифицируется как плохое психологическое состояние.

Чаще всего событие бывает связано с какой-то потерей

Например, с потерей близкого человека. Или потерей карьеры, каких-то возможностей. Потерей в отношениях, расторжением брака или расставанием. Конечно же, совсем не обязательно каждое плохое настроение называть патологией и говорить: ой, с этим надо что-то делать. Это нормально – переживать и плохое настроение в какие-то периоды, и просто ухудшение психологического состояния. Весь вопрос в том, как долго это продолжается. Тревожный звоночек – если наблюдается целый комплекс: произошло событие, есть реакция на это событие, и эта реакция длится продолжительное время. Не пару дней, а больше недели-двух. В этом случае уже можно думать о том, что, может быть, человек столкнулся с психологическим кризисом.

Опять-таки, не каждый психологический кризис является какой-то патологией. Психологический кризис бывает и нормальным явлением для нас, людей. Наша психология приспособлена для выживания. И, на самом деле, когда кризис разрешается, кризисные переживания начинают успокаиваться и приходить в порядок. Это может занять и пару месяцев. Но вот чувствовать себя плохо более чем два месяца – очень сложно. Это нарушает повседневное функционирование. Поэтому чаще всего люди, когда они испытывают это внутреннее мучение, сами ищут помощи. Но иногда случается, что они застревают в своем плохом состоянии, и тогда важно, чтобы близкие люди заметили, что человек плохо себя чувствует. Важно разговаривать об этом, искать выходы из сложившейся ситуации.

Что делать? В сложный период можно обратиться в кризисный центр

Кризисный центр – это неправительственная организация, в которую можно обращаться без предварительной записи, в тот же день. Можно просто прийти или связаться дистанционно – и получить эту первичную бесплатную помощь. Другие источники помощи – это центры психического здоровья – там тоже можно найти поддержку. Можно, на самом деле, обращаться и к частным психологам, психотерапевтам – и искать у них помощи.

В своей жизни человек сталкивается с кризисами не раз. Прежде всего, это возрастные кризисы. Через них проходит и маленький человечек, и подросток, и человек, достигший среднего возраста, и сорокалетний. Кто-то проходит такие периоды практически незаметно, кому-то бывает нужна помощь извне. Однако психологический кризис, как говорят словари, это такое состояние, при котором дальнейшее функционирование личности в прежних ее проявлениях, в рамках прежней модели поведения, просто невозможно. Это прогнозируемая реакция человека на нестандартные события. Проявляется такой кризис в стрессе, страхах, чувстве неуверенности и т.д. Особенность такого периода в том, что человеку обязательно надо справиться с состоянием, в котором он оказался, перешагнуть его и выйти на новый уровень.

Причины, как уже говорила наша сегодняшняя собеседница, могут быть разными. Прежде всего, это какая-то потеря, тяжелое жизненное событие. Второе – это глубокая внутренняя неудовлетворенность, вызванная, например, неудачами в профессиональной или личной жизни. Или несоответствием запросов и желаний человека с его возможностями.

Симптомы психологического кризиса похожи на проявление депрессии. Поэтому на них надо обратить внимание и обязательно постараться поскорее справиться. Это могут быть отсутствие сил и уверенности в себе, нежелание общаться, двигаться, вставать по утрам и что-то делать. Могут появиться раздражительность, страхи, панические атаки и т.д.

Как справиться с психологическим кризисом?

Первым делом, как говорят психологи, важно осознать, что проблема существует. Постараться найти на что опираться. Концентрироваться на том, что остается с вами, несмотря ни на что. Это могут быть какие-то люди, отношения, какие-то любимые места и даже привычки и действия. На этом этапе очень важно понять, что даже если привычный мир и рухнул, все равно осталось что-то знакомое, привычное и дающее чувство уверенности и защищенности.

На следующем этапе происходит работа с кризисом. Здесь человек должен понять, способен ли он справиться с проблемой сам, или ему понадобится помощь. Это могут быть близкие люди, если они способны отнестись к проблеме с пониманием, выслушать, вникнуть в происходящее и оказать поддержку. Конечно же, это могут быть специалисты уже указанного раньше кризисного центра или психологи.

Наконец, в новой, послекризисной, жизни, надо будет найти и новые ориентиры. Что-то, что поможет чувствовать себя увереннее. Можно попробовать найти какие-то увлечения, начать планировать свое время и даже ставить себе задачи, выполнение которых принесет необходимое спокойствие.