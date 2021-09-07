Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Как правильно делать покупки в магазине? Наверное, у каждой семьи есть свои секреты, как не растратить месячный бюджет за один день. Напомним и несколько универсальных правил, о которых важно не забывать в магазине.

Хорошенько подкрепиться и составить список

Самый известный факт. Специалисты советуют не отправляться в магазин на голодный желудок. И не закупаться «чем-то вкусненьким» прямо к обеду или ужину. Лучше подойти к делу ответственно. Хорошенько подкрепиться, составить примерный список – и, заглядывая в него, заниматься закупками. Лучше – не на один день, а, например, на неделю. Это будет дешевле.

Рекламные акции изучаем заранее

Перед походом в магазин нелишним будет ознакомиться с рекламными акциями. И если есть свободное время – закупаться в разных торговых сетях. Подсчитано, что даже за счет совершения покупок просто в двух соседних магазинах можно сократить расходы на 19%. А сезонные фрукты и овощи вообще лучше покупать на рынке. Чем меньше посредников, тем больше экономии.

Не ведемся на уловки, закупаемся хладнокровно

Мы же помним, что специально обученные люди делают все, чтобы мы не ушли из магазина с пустыми руками? Поэтому чтобы купить именно то, что мы планировали, вспомним некоторые секреты. Лучше всего раскупается товар с «золотых полок». То есть, с тех, которые расположены на уровне глаз и груди. А значит стоит не полениться, и заглянуть на нижние полки. Или изучить верхние. «Правило перекрестного опыления» – еще одна уловка. В магазине часто выкладываются рядом товары из разных категорий. Например, чай и конфеты, мясо и специи, макароны и кетчуп и т.д. Покупая весь «набор», подумайте, планировали ли вы это. Вообще, список идей мерчандайзера широк. Давайте пользоваться теми из них, которые приносят нам удобство.

Анализируем причину скидки

До 20% экономии можно достичь, делая покупки в период скидок. Однако и здесь надо быть внимательными. Прежде чем положить «скидочный» товар в корзину, проверьте срок годности продукта. Некоторые сети делают высокие скидки на товар, срок действия которого истекает в тот же день. Оцените свои возможности – успеете ли вы съесть или приготовить этот продукт сразу же? Кроме того, иногда случается, что цена «акционного товара» в одном магазине все равно выше, чем даже без акции в другом.

Проверяем расфасовку и цену за килограмм

Изучая цену продукта, не забудьте обратить внимание на его расфасовку. Упаковка крупы весом 800 грамм должна стоить дешевле, чем килограммовая. А пачка масла весом 180 грамм – дешевле, чем двухсотграммовая. Ведь это же справедливо?

В общем, можно расценивать поход в магазин как интересное приключение или игру. Но играть – по своим правилам.