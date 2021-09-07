Полезные советы

Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Автор Анжелика Орлёнок
Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Как правильно делать покупки в магазине? Наверное, у каждой семьи есть свои секреты, как не растратить месячный бюджет за один день. Напомним и несколько универсальных правил, о которых важно не забывать в магазине.

Хорошенько подкрепиться и составить список

Самый известный факт. Специалисты советуют не отправляться в магазин на голодный желудок. И не закупаться «чем-то вкусненьким» прямо к обеду или ужину. Лучше подойти к делу ответственно. Хорошенько подкрепиться, составить примерный список – и, заглядывая в него, заниматься закупками. Лучше – не на один день, а, например, на неделю. Это будет дешевле.

Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Рекламные акции изучаем заранее

Перед походом в магазин нелишним будет ознакомиться с рекламными акциями. И если есть свободное время – закупаться в разных торговых сетях. Подсчитано, что даже за счет совершения покупок просто в двух соседних магазинах можно сократить расходы на 19%. А сезонные фрукты и овощи вообще лучше покупать на рынке. Чем меньше посредников, тем больше экономии.

Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Не ведемся на уловки, закупаемся хладнокровно

Мы же помним, что специально обученные люди делают все, чтобы мы не ушли из магазина с пустыми руками? Поэтому чтобы купить именно то, что мы планировали, вспомним некоторые секреты. Лучше всего раскупается товар с «золотых полок». То есть, с тех, которые расположены на уровне глаз и груди. А значит стоит не полениться, и заглянуть на нижние полки. Или изучить верхние. «Правило перекрестного опыления» – еще одна уловка. В магазине часто выкладываются рядом товары из разных категорий. Например, чай и конфеты, мясо и специи, макароны и кетчуп и т.д. Покупая весь «набор», подумайте, планировали ли вы это. Вообще, список идей мерчандайзера широк. Давайте пользоваться теми из них, которые приносят нам удобство.

Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Анализируем причину скидки

До 20% экономии можно достичь, делая покупки в период скидок. Однако и здесь надо быть внимательными. Прежде чем положить «скидочный» товар в корзину, проверьте срок годности продукта. Некоторые сети делают высокие скидки на товар, срок действия которого истекает в тот же день. Оцените свои возможности – успеете ли вы съесть или приготовить этот продукт сразу же? Кроме того, иногда случается, что цена «акционного товара» в одном магазине все равно выше, чем даже без акции в другом.

Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

Проверяем расфасовку и цену за килограмм

Изучая цену продукта, не забудьте обратить внимание на его расфасовку. Упаковка крупы весом 800 грамм должна стоить дешевле, чем килограммовая. А пачка масла весом 180 грамм – дешевле, чем двухсотграммовая. Ведь это же справедливо?

Психология покупателя. Как делать покупки в магазине?

В общем, можно расценивать поход в магазин как интересное приключение или игру. Но играть – по своим правилам.

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