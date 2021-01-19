Птицам нужна помощь человека

Реку Нявежис сковал лед и птицам уже нужна помощь человека.

Зимующие на реке в черте города Кедайняй лебеди и утки толпятся около прорубей. И им, и другим мелким птицам в морозы сложно найти натуральную пищу. Экологи призывают людей подкармливать пернатых соседей. Но напоминают, что кормить птиц следует не хлебом или булкой, а овсом или другими зернами, несолеными и неочищенными семечками. Некоторым птицам подходит и несоленое сало. Однако стоит помнить, что, начав подкармливать птиц, это надо будет делать постоянно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.