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Пугачева записала новую версию песни «Мы в этой жизни»

Автор Эвелина Никанорова 9
Алла Пугачева

Алла Пугачева исполнила более мрачную версию песни «Мы в этой жизни».

Она прозвучит в российском фильме «Чернобыль», а пока ее можно послушать на ютьюбе — кинокомпания Central Partnership опубликовала клип.

Изначально трек принадлежал Татьяне Снежиной (она же автор песни «Позови меня с собой»), а Пугачева спела его на «Рождественских встречах» в 1997 году. Тогда это была светлая меланхолия. Новую, драматичную и пронзительную версию аранжировки, написал композитор фильма Олег Карпачев.

В 1986 году, через 4 месяца после аварии на Чернобыльской АЭС, Алла Пугачева ездила в поселок Зеленый Мыс под Припятью. Там она давала концерт для 9000 ликвидаторов последствий катастрофы вместе со своей группой.

Премьера «Чернобыля» состоится в середине апреля. Фильм расскажет историю любви, которая разворачивается на фоне катастрофы.

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