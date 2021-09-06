Путешествие на поезде с 13 сентября. Памятка для пассажиров

Компания по перевозке пассажиров LTG Link поделилась памяткой для пассажиров. В ней – самая основная информация о путешествиях на поездах с 13 сентября. Напомним, что именно с этого дня вступят в силу ограничения по отношению к тем, у кого не будет «паспортов возможностей».

По словам руководителя LTG Link Линаса Баужиса, компания предусмотрела процесс внедрения новых требований. По этой причине несколько изменится привычный порядок путешествий на поездах. Но и здесь все сотрудники компании будут стараться помочь пассажирам, чтобы путешествие прошло безопасно и без загвоздок.

Порядок проверок

На станциях больших городов «паспорта возможностей» будут проверять перед посадкой на поезд. По этой причине пассажирам рекомендуют прибывать на 15-20 минут раньше. На промежуточных остановках «паспорта возможностей» будут проверять вместе с билетами. Если вдруг случится так, что у пассажира, севшего в поезд на промежуточной остановке, не будет «паспорта возможностей», проводники посадят его подальше и попросят достать этот документ. Если пассажир не сможет это сделать, его попросят покинуть поезд на следующей остановке.

Наличие «паспортов возможностей» будут проверять проводники и нанятые для этих целей работники безопасности. Отметим, что вместе с «паспортом возможностей» могут попросить и документ, подтверждающий личность. Для того чтобы не пропустить ни одного пассажира, в поезд будут пускать через одну-две двери.

Другие документы

Помимо «паспорта возможностей» подойдут и другие документы. В частности, документ, выданный медучреждением, в котором указано, что его предъявитель привился или переболел. Также подойдёт и отрицательный тест на коронавирус, взятый в течение последних 48 часов. Помимо этого подойдёт и электронный ковид-сертификат ЕС. Отметим, что документы на момент проверки должны быть действительны.

Исключения – детям до 16 лет

«Паспорт возможностей» с 13 сентября не будут требовать у детей младше 16 лет. При посадке их могут попросить предоставить документ, подтверждающий личность. Согласно решению правительства, у беременных женщин и лиц, которые не могут привиться по причине здоровья, будет возможность сдать бесплатные ПЦР-тесты. По этой причине эти пассажиры с 13 сентября должны будут предъявить документ, подтверждающий их право на путешествие на поезде.

Вход на ж/д вокзал

Попасть на территорию ж/д вокзалов можно будет и без «паспортов возможностей». При этом там будут также действовать правила безопасности – ношение масок, соблюдение дистанции и пр. Находиться без маски можно только на открытой территории ж/д вокзала.

Возврат билетов

Пассажирам без «паспорта возможностей» и по этой причине не попавшим на поезд деньги за билет возвращены не будут. Перед покупкой билета их об этом проинформируют сотрудники компании LTG Link. Информация об этом также размещена на странице компании.

Ношение масок

С 13 сентября пассажиры с «паспортом возможностей» смогут путешествовать без масок. Требование надевать маску будет носить лишь рекомендательный характер.

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