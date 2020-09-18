Пузырь путешествий может лопнуть

Литва в ближайшее время может быть внесена в латвийский список пораженных коронавирусом стран. Поскольку Латвия не согласилась с критерием в 25 заражений на 100 тысяч населения, Балтийский пузырь путешествий, скорее всего, лопнет.

Помимо этого, следует учитывать тот факт, что в последние дни в Литве резко увеличилось количество выявленных случаев заражения. Особое беспокойство вызывают случаи заражения в медицинских учреждениях, в частности в Радвилишской больнице, и участившиеся случаи заражений в учебных заведениях.