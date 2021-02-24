Пыль Сахары достигла Литвы, поэтому значительно ухудшилось состояние воздуха по всей стране.

столице загрязнение воздуха превышает безопасный уровень более чем в два раза. Эксперты поясняют, что это связано с массой воздуха, а именно песком и пылью, которые пришли к нам из пустыни Сахары и накрыла половину Европы.

«‎23 февраля в Литве фиксируется сильное загрязнение воздуха твердыми частицами. Воздух будет загрязнен и в ближайшие дни»‎, – говорится в сообщении.

Ситуацию мог бы спасти сильный дождь, но существенных осадков пока не прогнозируют. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности не выходить на улицу до воскресенья.

«‎Пыль будет высоко в атмосфере, поэтому нас на земле она практически не коснется, но людям с больными легкими лучше проводить на улице меньше времени»‎, – сообщал портал Meteo.lt.

Напомним, что ранее песок из Сахары покрывал заснеженные Пиренеи и Альпы. Кроме того, небо Центральной Европы было окрашено в желтый цвет.