QUEENS — «Маэстро»

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«Queens» — российская женская поп-группа, образованная в 2016 году.

В состав группы первоначально входили три бывшие участницы группы «ВИА Гра» — Татьяна Котова, Ольга Романовская и Санта Димопулос.

В настоящий момент все они покинули коллектив, а из экс-участниц «ВИА Гры» в группе позднее была Кристина Коц-Готлиб, однако на данный момент коллектив покинула и она.

Первое публичное выступление состоялось 19 ноября, на церемонии музыкальных наград «Золотой граммофон», где Queens исполнили песню «Зачем?».

В 2018 году в группу пришли близняшки Екатерина и Волга Король.

В 2020 году коллектив покинула Кристина Коц-Готлиб, таким образом, в группе не осталось ни одной экс-участницы «ВИА Гры».