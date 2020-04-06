Работающие самостоятельно смогут проще получить фиксированную плату в размере 257 евро

С сегодняшнего дня для работающих самостоятельно получить фиксированную плату в размере 257-еми евро — станет проще.

Получить эту выплату смогут те, кто работал самостоятельно более трех месяцев за последний год. У кого нет других трудовых договоров и задолженностей перед СОДРА. Платой смогут воспользоваться и освобожденные от социальных выплат граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

В случае если человек подающий заявление числился безработным или является безработным — он обращается к своему куратору. Если подающий не был безработным и не числился в службе занятости — он может подать заявку на сайте https://uzt.lt/

Обращаться за выплатой можно с 6 апреля в службу занятости, выплата начисляется в течение трех рабочих дней. Если на заявке нет подписи или электронной подписи, то в течение 30 календарных дней, нужно предоставить оригинал заявки в службу занятости.

Вся подробная информация на сайте https://uzt.lt/ и по короткому номеру 1883

Напоминаем работающие самостоятельно это: те кто занимается индивидуальной деятельностью, работающие по авторскому договору и др.