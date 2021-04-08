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Работников крупных компаний приглашают получить прививку

Автор Евгений Русаков 26
Работников крупных компаний приглашают получить прививку

С сегодняшнего дня получить прививку от коронавируса могут работники тех предприятий или ведомств, в которых работает не менее ста человек. Необходимо отметить, что они получат прививку только при наличии остатка вакцины после прививания приоритетной группы.

Вместе с тем Министерство здравоохранения Литвы, с целью увеличения объёмов вакцинации, передаёт больше полномочий самим самоуправлениям. Желающие сделать прививку могут выбирать любой препарат. Однако в настоящий момент наиболее вероятно, что скорее прививку получат те жители, которые согласны прививаться вакциной AstraZeneca.

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