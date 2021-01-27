Работников сферы образования приглашают на тестирование

Вильнюс приглашает работников сферы образования протестироваться в мобильном пункте на наличие антител серологическими тестами.

Они показывают, болел ли человек коронавирусом. Зарегистрироваться для сдачи анализов необходимо на сайте 1808.lt , а приходить в пункт проверки на ул. Гярулайче следует пешком, машину оставив на расположенной рядом автостоянке.

По словам властей столицы, таким образом начинается подготовка к намеченной на февраль вакцинации педагогов. Людям, у которых выявлены антитела, прививку от коронавируса не делают.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.