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Работников сферы образования приглашают на тестирование

Автор RUSRADIO LT 23

Вильнюс приглашает работников сферы образования протестироваться в мобильном пункте на наличие антител серологическими тестами.

Они показывают, болел ли человек коронавирусом. Зарегистрироваться для сдачи анализов необходимо на сайте 1808.lt , а приходить в пункт проверки на ул. Гярулайче следует пешком, машину оставив на расположенной рядом автостоянке.

По словам властей столицы, таким образом начинается подготовка к намеченной на февраль вакцинации педагогов. Людям, у которых выявлены антитела, прививку от коронавируса не делают.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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