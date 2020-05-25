Работодатель отвечает за безопасность на рабочем месте

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С сегодняшнего дня частному сектору уже не так строго рекомендуется организовывать работу удаленно, т.е., при желании можно вернуться на рабочие места. Но только в том случае, если на рабочем месте обеспечены все необходимые меры безопасности. Об этом пишет портал LRT.

Министерство здравоохранения подготовило условия для организации рабочих мест. В рекомендациях говорится, что необходимо соблюдать безопасную дистанцию, носить защитные маски, заботиться о личной гигиене, проветривать помещения, а перед началом работы рекомендуется измерить температуру.

За соблюдения условий отвечает непосредственно работодатель.

Если безопасность на рабочем месте не обеспечена, то работник имеет право отказаться выходить на работу и продолжить работать дистанционно.