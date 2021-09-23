Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – радиология: мифы и страхи пациентов.

Наш собеседник – врач интервенционной радиологии клиники Santara Донатас Йоцюс. Доктор рассказал о том, какое представление бытует у пациентов в отношении лечения в радиологии.

– Иногда странно представлять, как люди приходят в радиологию (здесь, наверное, мы можем говорить и об исследованиях). У пациентов такое представление, как будто они попадают в Чернобыль и получают большую дозу радиации. Это одно из самых распространенных мнений о радиологии. Однако не надо так это себе представлять и не надо бояться. Та доза облучения, которую получают пациенты, – она не настолько велика. Кроме того, есть много механизмов регулирования, которые присматривают за всеми параметрами. Есть контроль, радиационная безопасность в самих больницах. Есть и специалисты извне, которые инспектируют и контролируют такие вопросы.

Если же речь идет об интервенционной радиологии – то здесь, наверное, пациенты больше всего боятся боли. Это, наверное, главный момент.

К слову, все радиологи носят дозиметры. В интервенционной радиологии используется даже несколько дозиметров. Информация проверяется ежеквартально, оценивается доза полученной радиации. В большинстве случаев – особенно в диагностической радиологии – это облучение ни в коем случае не превышает таких норм, при которых потребовалось бы изменение характера работы. Все эти вещи строго контролируются.

Ну а боль – это относительная вещь. Прежде всего, у разных людей – разный порог восприятия боли. Кроме того, очень важны настрой пациента, и, конечно, помощь медиков в управлении болью.

Если мы проводим, скажем, биопсию лимфатического узла, адекватное обезболивание перед началом дает хорошие результаты. Пациент боли не чувствует. Он чувствует только первый укол. Представьте укол в вену – уже после этого пациент не чувствует боли, и все проходит благополучно.

Какого-то специфического приготовления к большинству процедур нет. А если интервенция серьезнее, – например, лечебная интервенция в новообразование, то это происходит под общим наркозом в условиях стационара. Пациенты автоматически об этом информируются. Им рассказывают, как надо приготовиться. Не кушать и так далее. Все остальное решается на месте.

Если вернуться к той же биопсии, то мы предварительно говорим с пациентом, объясняем, что будет делаться. Тогда он уже знает, чего ожидать от процедуры. Таким образом и решается вся эта неизвестность, проходят страхи. Когда пациент не знает, что с ним будет происходить, тогда он бывает напряжен и выполнение процедуры затрудняется.

Для информации

Интервенционная радиология – это такое направление в медицине, которое включает в себя ряд действий, проводящихся без традиционного хирургического вмешательства. Это минимально инвазивная диагностика или лечение. Сопровождается визуальным контролем – при помощи УЗИ, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографий.

Методы, которые применяет интервенционная радиология, позволяют не только обследовать какую-либо область, но и прицельно на нее воздействовать.

К слову, как рассказал врач Донатас Йоцюс, есть и еще одно распространенное заблуждение. Люди считают, что если уж не сами пациенты, то радиологи точно получают большую дозу облучения. Между тем, по его словам, в ультразвуке облучение не применяется. Магнитный резонанс тоже проводится без облучения. В рентгене оно минимальное, но при этом врачи, которые делают описание результатов исследования, пациента вообще не видят. Они не находятся рядом с пациентом при проведении обследования. То же самое касается компьютерной томографии. Есть технолог, который проводит обследование, но пациент при этом остается в другой комнате. В тех же областях, где радиологи подвергаются воздействию радиации, она минимальна, и ее уровень очень строго контролируется.

Миф о том, что радиологические исследования могут серьезно навредить человеку, серьезно сидит в представлении пациентов. Люди боятся воздействия рентгеновских лучей. Думают, что если их просветят, у них может развиться онкологическое заболевание. Между тем, по словам Донатаса Йоцюса, рентгеновское облучение, которое используется при обследовании, очень низкое. Оно сопоставимо с полетом на самолете, потому что люди во время перелета тоже подвергаются воздействию радиации.

Больше всего страхов связано с ядерной медициной, в которой для диагностики и лечения используются радионуклидные препараты, применяется лучевая терапия. Поэтому доктора еще раз напоминают, что радиология применяет принципы радиационной безопасности. Пациенту дается только то облучение, которое нужно для получения необходимой информации или проведения лечения. И, конечно же, польза в этой области однозначно превышает вред.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.