Райан Гослинг и Крис Эванс вступают в схватку в фильме «Серый человек»

Первый трейлер фильма «Серый человек» Энтони и Джо Руссо обнародовал Netflix. Фильм снят по одноименному роману Марка Грини.

Серый Человек — оперативник ЦРУ Корт Джентри (Райан Гослинг), также известный как Сьерра Шесть. Вырванный из федеральной тюрьмы и завербованный своим куратором Дональдом Фицроем (Билли Боб Торнтон), Джентри когда-то был высококвалифицированным наемником. Но теперь все изменилось, и Корт стал целью, за которой по всему миру охотится Ллойд Хансен (Крис Эванс) – бывший сотрудник ЦРУ и психопат, который не остановится ни перед чем, чтобы убить его.

Источник: InterMedia