Райан Рейнольдс лайкнул фото Дзюбы в костюме Дэдпула

Голливудский актер Райан Рейнольдс лайкнул твит «Зенита» с фотографией нападающего Артема Дзюбы в костюме супергероя Дэдпула.

Кроме того, артист оценил ретвит фото изданием Goal.com с подписью «Артем Дзюба делает свою лучшую пародию на @VancityReynolds (аккаунт Райана Рейнольдса в Twitter)».

Российский футболист переоделся в костюм Дэдпула для церемонии награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России. Мероприятие прошло в воскресенье, 2 мая. Тогда «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 6:1 в матче Российской премьер-лиги. Такой результат обеспечил команде досрочную, третью подряд, победу в чемпионате России.

Дзюба забил в ворота «Локомотива» два мяча. Тем самым довел количество голов в нынешнем чемпионате до 16. Он провел 26 матчей.

Ранее Дзюба рассказывал, что костюм Дэдпула у него хранится давно.

«Я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдем радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — говорил он после матча.

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