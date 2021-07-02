Паутина

Канадский актер Райан Рейнольдс зарегистрировался в TikTok

Автор Эвелина Никанорова 22
Канадский актер Райан Рейнольдс зарегистрировался в TikTok

Канадский актер Райан Рейнольдс зарегистрировался в сервисе коротких видео TikTok.

Свое первое видео он выложил 30 июня, в нем актер «перепел» песню I Swear RnB группы All-4-One, повторив сцену из ромкома «Просто друзья» (2005), в котором актер сыграл успешного музыкального продюсера Криса Бреннера. Герой случайно возвращается в родной городок и признается в своих чувствах школьной любви Джейми Паламино.

«Клянусь, вы будете разочарованы этим аккаунтом», — подписал ролик актер.

Отметим, что тикток набрал 21,2 миллиона просмотров.

Во втором тиктоке актер, загримированный под Дэдпула, делает селфи перед зеркалом, когда на его голый торс наезжает джерси валийского футбольного клуба «Рексем», который в феврале Рейнольдс приобрел вместе с актером Робом Макэлхенни. Стоит отметить, что титульный спонсор команды — TikTok.

«Мысль о том, что TikTok будет спонсировать развивающийся небольшой клуб из Северного Уэльса, была слишком хороша, чтобы сопротивляться. <…> Я действительно думаю, что у нас получится отличное партнерство, поскольку TikTok — это радость и творчество, и в то же время — платформа для аутсайдеров», — рассказал Рейнольдс Adweek.

В третьем видео Рейнольдс записал дуэт с Макэлхенни. Он использовал фрагменты его тиктока, в котором Макэлхенни, сыгравший в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно», «перепевает» песню I Wanna Sex You Up. В ответ на повторяемую Макэлхенни строчку A tick tock, ya don’t stop-stop Рейнольдс говорит «Нет».

«Здесь не будет дуэтов», — подписал ролик Рейнольдс.

Сейчас у аккаунта Райана Рейнольдса 3,2 миллиона подписчиков. Три ролика актера лайкнули более 5,4 миллиона раз.

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