Раймонд Паулс уходит со сцены

Знаменитый латышский композитор и пианист Раймонд Паулс заявил о готовности уйти со сцены.
Запланированные этим летом концерты, посвященные 85-летию маэстро, которое он отметил в январе этого года, скорее всего, станут последними. Об этом сообщил во вторник журнал Kas Jauns.
Как пояснил изданию Паулс причиной такого решения послужило состояние его здоровья.
«Хотя я уже говорил это много лет назад, на этот раз для этого действительно есть причины. У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье – мои ноги работают не так хорошо, как должны бы», – отметил он.
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