Ramil’ и Елена Темникова презентуют фит «Из-за тебя»

Рвет душу на части – фит Елены Темниковой и Ramil’ слушатели называют самым пронзительным релизом этого года.



Если бы этот фит не случился, его пришлось бы придумать. Всего за несколько дней сниппет на трек «Из-за тебя» набрал свыше миллиона просмотров, а поклонники артистов разорвали комментарии в ожидании релиза.

Всему виной идеальное сочетание голосов двух артистов новой генерации и чувственное исполнение на надрыве, где-то на уровне чувств.



Поклонники Елены Темниковой и Ramil’ знают, что «Из-за тебя» стал их третьей, и первой успешной пробой, спеть вместе. «Вальс» и «Сияй» – два трека, которые записать в тандеме помешали разные обстоятельства.

– Я помню, как год назад мы с Леной планировали работать над совместной песней «Вальс», а потом говорили о том, что вместе спеть «Сияй», но так вышло, что у Лены были загруженные съёмками дни. Собственно так мы с ней и познакомились. В итоге, я выпустил эту песню сольно. Недавно написал новую песню и уже снял сниппет, но когда ехал в машине, мне в голову пришла идея пригласить Лену на этот трек. Я ее здесь прям услышал. В итоге у нас получилась душевная песня-диалог, – рассказал Ramil’.



– Услышала Ramil’ несколько лет назад с его первым треком, и сразу написала ему, что он умничка. Вообще, я часто не могу себя удержать, чтобы не похвалить автора от души. Видимо, такая судьба была и в этот раз. Мы переписывались и поддерживали связь все это время, историю с «Сияй» вы уже знаете (кстати, «Вальс» еще был). И тут в очередной раз, в ночи, прилетает сообщение с песней от Рамиля. Меня она зацепила с первых секунд. Честно, что бы не спел Рамиль – мне это залетит, потому что я обожаю его голос. И когда я увидела комментарии от слушателей о том, что наши тембры супер сочетаются, мне было очень приятно. Мне хотелось украсить эту песню, потому что Рамиль и сам крутой, – прокомментировала Елена Темникова.

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